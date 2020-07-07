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繞流排放廢氣、短報空汙費 離型紙廠遭追繳9千萬

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
檢警環聯合查緝非法繞流排放。圖／環保署提供
檢警環聯合查緝非法繞流排放。圖／環保署提供

環保署環境督察總隊中區環境督察大隊今天表示，查獲南投縣的南崗工業區內離型紙製造廠輝○公司繞流排放甲苯等揮發性有機汙染物，以及蓄意短繳空汙費，南投地檢署偵查終結，以涉犯空汙防制法等罪嫌，將3名業者提起公訴，並查扣不法所得約7000萬，還要補繳空汙費2172萬3361元，總共超過9千萬。

離型紙指的是在一般紙或布料上，以矽利康等離型處理藥劑塗佈後，讓膠帶可附著重複利用的紙張，像是標籤、壁紙、膠布等。

環保署表示，中區環境督察大隊108年初執行中區空汙重點督察專案計畫，發現業者有不明排放管道，後續運用紅外線揮發性有機物熱顯儀長期蒐證，確認該公司違法繞流，排放未經處理含有甲苯等揮發性有機物廢氣。

進一步比對該公司申報資料，發現申報甲苯、油墨等揮發性有機物原物料涉嫌「以多報少」，有申報不實及短繳空汙費情形，環保署隨即啟動檢警環合作平台，向轄管南投地檢署告發進行刑事偵辦。

經過近1年蒐證，108年12月25日查獲輝○公司廠區內共有4處未經許可管道繞流偷排廢氣，蓄意以未許可管線，長期將廢氣未經處理即逕排放於大氣中等重大違規行為，違反空汙防制法第24條第2項等規定。行政罰部分，南投縣政府裁處30萬元罰鍰，並追溯應繳空汙費2172萬3361元。

環保署說，該公司明知為不實事項仍申報不實及短繳空汙費等情事，涉犯空汙防制法第54條行政刑罰規定，南投地檢署偵查終結，將該公司及3名業者提起公訴，並查扣犯罪行為人不法所得約7000萬。

環保署

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