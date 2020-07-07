防農地破碎化 未來2公頃以上農地種電須送農委會審查

農業綠電爭議不斷，除了平地造林20年大限將至遭質疑將砍樹種電，如火如荼進行中的漁電共生、農電共生更挨批「毀農滅漁」。農委會主委陳吉仲表示，過去只有30公頃以上農地變更光電才需由農委會審查，近期將修正審查要點，2公頃以上都由農委會審查，盼避免農地破碎化。

陳吉仲表示，會堅持農業為本、綠電加值的原則，農業綠能發展一定要符合不影響農漁民權益、農漁業發展、生態環境三個前提。

農委會所轄的農業綠電包括畜電共生、漁電共生、農電共生。畜電共生是在畜牧場等地設置的屋頂型光電，較無爭議，目前已經設置927MW，農委會評估三至四年內可增加到4GW。

漁電共生部分，外界質疑設置光電板可能影響養殖產量，甚至最後變成光電為主、漁業為輔，根本是「滅漁」。陳吉仲今強調不是滅漁，反而是讓漁民增加收入。地主跟養殖者立場不同，地主租給漁民一公頃可能每年只有四、五萬元收入，租給太陽光電可能有四、五十萬元，但如果地主跟養殖者不是同一人，可能有害漁民生計。

陳吉仲表示，未來農委會推動漁電共生，必須確保養殖魚塭的地主跟漁民是同一個人才可設立。魚塭有各式各樣生態，包括黑面琵鷺等鳥類棲息，將要求所有漁電共生排除生態敏感地區，請特生中心、中華鳥類學會等團體幫忙套圖。目前已盤點7985公頃符合上述規定適合漁電共生的範圍。

陳吉仲還說，將修正漁電共生審查作業要點，專案計畫送審前，必須先完成經濟部「太陽光電環境與社會檢核機制」，避免出現鳥類棲息、生態環境問題，「如果都沒有爭議，就要勇敢去推。」

至於外界最關注的農電共生，陳吉仲說，農委會本來就要求，農地上種太陽能光電，底下農作物要有七成生產量，「鼓勵綠電，但不會讓假種田、真種電發生。」但有些不利農業經營區域，像是重金屬汙染、地層下陷等農地，本來就不利耕作，因此容許使用設置光電，農委會已公告約2000多公頃，未來不會再公告，目前也設置了113MW光電。

還有些綠電是將農地變更為其他特定目的事業用地，根據規定，30公頃以下只要經地方審查即可，陳吉仲表示，近日將 修正審查要點，2公頃以上一律要送農委會審查，尤其現行規定660平方公尺以下農地可容許非農業使用，容易造成農地破碎化，農委會也將修法，2公頃以下農地，被其他用地包圍、夾雜的零星農業用地才可變更使用，其餘一率不同意變更使用。