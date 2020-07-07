醫護人員＋同行3人「機票6折」！土航8月5日重啟台北航線

土耳其航空公司將於109年8月5日起，恢復桃園機場至伊斯坦堡的航線。為感謝醫護人員對抗新冠肺炎（COVID-19）的辛勞，全球醫護人員以及同行的3人，可享購票6折的優惠。

土耳其航空已經連續多年被Skytrax 評為「歐洲最佳航空公司」，2015年時，土耳其航空開航台北－伊斯坦堡航線。但是受到新冠肺炎的影響，衝擊全球航空與旅遊市場，土耳其航空已經連續多月暫停台北－伊斯坦堡的飛航服務。自8月5日起，土航將恢復台北－伊斯坦堡航線，重新提供兩地之間的載客服務，旅客將可由桃園機場經伊斯坦堡後，再轉機前往其他歐洲、非洲等國家。

土耳其航空表示，為感謝對抗新冠病毒無私奉獻的辛苦醫護人員，將提供全球醫護人員以及其同行的另外3人以6折票價優惠，購買土耳其航空公司之機票，適用所有航班和機票。有意購買者，需於2020年7月18日前於土耳其航空活動網頁上先行登記申請。機票必須於2020年8月1日前購買，出發日期可至明年2021年5月31日前。（機場稅及燃油費恕無折扣）