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日本腦炎流行季節 嘉義出現一例確診個案

中央社 / 嘉義縣7日電

嘉義縣出現今年第一例日本腦炎確診個案，患者為務農的48歲男子，目前在加護病房治療。衛生局指出，夏季是日本腦炎的流行季節，為了預防，民眾可接種疫苗，並避免蚊子叮咬。

嘉義縣衛生局表示，嘉義縣在7月7日出現第一例確診日本腦炎個案為48歲男子，無國內外旅遊史，6月17日因發燒、四肢無力及意識不清等症狀，目前個案仍住加護病房治療中。

經衛生局調查，個案平日務農，住家附近有豬舍、牛舍各一處，無水稻田；同住家屬6人監測至今無異狀，現已針對個案住家內外環境，進行病媒蚊調查，環保局也完成戶外環境噴藥。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華指出，夏季是日本腦炎的流行季節，接種疫苗是預防日本腦炎疾病最好方法，成人若要去高風險地區，或本身工作有感染日本腦炎的風險，可自費接種。

趙紋華說，政府提供嬰幼兒免費注日本腦炎疫苗，嘉義縣超過400名幼童尚未接種，籲請家長帶著孩子至衛生所及合約醫療院所完成接種。

衛生局表示，根據疾病管制署監測統計，今年至7月5日止，國內確診日本腦炎個案共5例，較去年同期高，民眾不可掉以輕心。

日本腦炎 衛生局 嘉義

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