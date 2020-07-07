被經痛折磨到不成人形 開刀竟是滿滿子宮內膜異位組織

經痛是許多女性的夢魘，下腹緊脹、腰痠背痛，經痛嚴重時甚至影響生活。一位年約卅的女性，每次經痛都感受到悶痛感，被診斷為「原發性經痛」，手術卻發現骨盆腔長滿子宮內膜異位組織，因長期未發現，導致骨盆腔沾黏，輸卵管也受影響，增加不孕機率。

台北醫學大學附設醫院婦產部生殖醫學中心主治醫師王呈瑋表示，別以為經痛忍過去就沒事了，經痛可能伴隨著子宮內膜異位症、子宮肌瘤等。經痛分為原發性與續發性，前者為不明原因引起，後者為子宮內膜異位症、巧克力囊腫等疾病引起。

王呈瑋表示，雖然原發性經痛原因不明，但多數是檢測上的限制，無法立即診斷，上述案例即是超音波無法發現的子宮內膜異位症，被診斷為原發性經痛。王呈瑋也表示，經痛的疼痛程度，不與子宮肌瘤的大小成正比，女性別誤以為愈大會愈痛。

改善經痛必須先找出根本的原因，王呈瑋表示，治療方法則會取決於患者後續生產計畫，若有生育打算，建議以保守治療，不動刀為主，若是沒有生育計畫，則建議動手術，確認病灶，也有些女性會選擇服藥，採疼痛控制，等到停經直接解決經痛的症狀。

台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師楊佩鈺說，站在中醫角度，經痛通常是氣滯、血瘀使腰痠背痛則被認為是腎虛，經痛幾乎是台灣多數女性的痛，想解決氣滯、血瘀，除了透過中醫藥物治療，運動也是改善方法之一。

楊佩鈺說，根據國外研究調查，女性維持每周3次，每次30分鐘的運動習慣，約有20％的女性可以改善經痛的症狀。此研究也顯示循環不佳，恐是增加經痛風險的原因之一。

楊佩鈺說，中醫認為有許多涼性食物，可能增加氣滯血瘀，但並非每位女性都受影響，建議女性多觀察自己，經期前若曾吃冰或是吃瓜類、大白菜等，當經期來潮時確實出現經痛，就表示該類食物恐造成影響，建議避免食用。