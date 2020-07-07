員工遭性侵約談掀瘡疤 專家：應立即通報家防中心

新北市衛生局女員工墜樓身亡案，女員工輕生前，新北市衛生局因接獲「婚外情」檢舉啟動內部調查，過程女員工自訴遭性侵，於臉書留下遺言後輕生。依法，性侵事件須通報家防中心。衛福部保護司表示，該案目前由地方處理，新北市衛生局是否在第一時間通報新北市家防中心，尚待了解。

依性侵害防制法第8條規定，社工或醫事人員等執行職務時，若知有「疑似」性侵害犯罪情事者，得24小時內通報，以免被害者回憶受害情形後出現心理創傷，造成憾事。

面對性侵事件，讓受害者最不舒服的就是「不斷重複回憶受害過程」。勵馨基金會執行長王玥好表示，新北市衛生局當時如何約談女員工，詢問細節為何，不是很清楚，但無論是一開始就知道疑似女員工被性侵，或是訪談中才得知疑似被性侵，一旦知道了，都應該要「馬上媒合社工協助」。

受暴者或被性侵者，心理層面非常複雜，王玥好表示，若一般人用主觀方法詢問，甚至用「妳不講細節怎麼讓世人知道」等方式，讓對方吐露過程，都可能讓對方承受極龐大壓力；但這起事件已造成憾事，如今當初約談她的人員們，相信也承受很大的壓力。

衛福部保護司副司長郭彩榕表示，據瞭解，新北市衛生局初步處理該案件時，不是因疑似性侵啟動調查，而是接獲同仁恐涉及婚外情，公務人員也有相關的規定不得違背社會善良風俗，會啟動調查應為正常程序。

只是一旦得知疑似為性侵案件時由於涉及刑法，依性侵害防制法第8條規定，醫事人員、社工人員、教育人員、保育人員、警察人員、勞政人員、司法人員、移民業務人員、矯正人員、村（里）幹事人員，在執行職務時知有「疑似」性侵害犯罪情事者，應立即向當地直轄市、縣（市）主管機關通報，至遲不得超過24小時。

郭彩榕說明，依法要求上述十種職業類別，一旦發現疑似性侵案件，應於24小時內通報，主要是這些職業類別最容易接觸到弱勢，受害者也較易與他們求助，24小時內通報是希望社政資源快速進入，以免受害者第一時間遭加害者威脅或是心理受到創傷等。

一般民眾雖未被賦予24小時內通報的義務，但是身邊只要有親友有「疑似」被性侵的情形，人人都可以撥打113或直接與全台各縣市家防中心聯繫。

衛福部統計，我國108年性侵害案件通報數為9183件，其中3387件進入警方偵查。王玥好表示，遭性侵的民眾，從被傷害到講出口，必須要花很長的一段時間，但社會上常常會期待他們是「完美被害者」，質疑他們被性侵後，沒有立即講出來，甚至可以正常生活，表示他們接受被性侵，甚至認為這是你情我願，在不少法院判決中，也能看到法官認定受害者直到數年後才說出口，根本是接受這段關係。

王玥好表示，受害者面對被性侵的事實時，常會面臨到對方權勢壓力，或是這個人又投以感情攻勢時，陷入種種困惑等，常常是非常複雜的心理狀態，不過她呼籲，受害者應該嘗試對外求援，身旁的親友也應該適時給予協助，撥打113或是家防中心專線，有助於後續協助蒐證或是給予心理上安慰等保護。