助紙風車走過大火危機 高雄銀行與紙風車簽貸款協約

一場大火燒光紙風車劇團的戲服與道具。在文化部長李永得的牽線下，高雄銀行今天與紙風車劇團簽訂貸款協約，提供低利率、中長期的週轉資金貸款，協助紙風車度過難關。

文化部長李永得表示，文化部在紙風車遇祝融的當天，文化部即啟動急難補助機制，同時也接獲高雄銀行第一時間表達提供協助之意願。文化部隨即引薦雙方商談後續貸款相關事宜。今日見證雙方簽訂貸款合約，他除了感佩紙風車遭遇祝融以後、婉拒各界捐款，堅持要以自己的力量站起來的精神，更要特別向高雄銀行對於文化藝術的支持及雪中送炭，表達敬意與謝意。

紙風車表示，表演團隊無固定資產，對劇團而言極為重要的布景、道具等，難以被界定為財產。因此表演團隊向銀行申請貸款時，常因沒有抵押品而難以申貸。高雄銀行董事長朱潤逢表示，紙風車的文化資產的價值不只五千萬，因此銀行毫不猶預地提供低利率、中長期的週轉資金貸款，希望能協助紙風車度過難關。

「火災後要收拾的東西比我想像中還複雜，最近晚上我夢見我父母來安慰我，要我不要悲傷。」紙風車劇團創辦人李永豐表示，火災過後短短二天，湧入劇團戶頭的小額捐款已有上千萬，董事會商量，若開立專戶募款，募到的金額可能上億，當下所有人決定不開立重建募款專戶。

「這不是矯情，而是希望大家有同理心。」李永豐表示，經過這次新冠肺炎，許多公益團體及社福團體募款困難，紙風車劇團及綠光劇團在售票與接案仍有能力、可以再站起來，因此希望大家能用買票的方式支持紙風車及綠光。他指出，有高雄銀行這筆貸款，紙風車短時間沒有資金週轉的問題，「希望大家能將關懷紙風車的的愛心，轉而支持其他更需要的公益團體。」