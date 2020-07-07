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10月起無人機註冊需收50元 不可越級考照
無人機管理新制3月底上路，交通部民航局說至今已有超過3萬架完成註冊，並已發出逾2千張操作證。民航局表示，除圖資持續更新，相關制度也將調整，10月起，無人機註冊將收取每架50元費用，報考操作證需由普通級開始，不可越級報考專業級。
根據民航局統計，至6月底止，已經完成註冊的無人機有33,723架，其中，法人5110架、自然人28613架；發出操作證2019張，其中學習操作證212張、普通操作證491張、專業操作證1316張；已經通過能力審查的法人有206個，包括67個政府機關、8所學校、5個協會與126家公司。
針對玩家最關心的考試場地與圖資部分，民航局表示，無人機開放空域的圖資，已經於6月19日完成最新版更新，由於新制剛上路，初期將每三個月更新一次圖資，等玩家與公部門都適應相關規範後，會改為每半年調整一次。而在各方共同努力下，目前全台有7個學科考場、十個術科考場。
民航局表示，新制上路初期，為了鼓勵大家「合法的飛、安全的飛」，無人機註冊並未收取任何費用，並允許越級考照。但依「遙控無人機管理規則」規定，半年後需開始收費，因此，10月起，相關機制將有調整。
民航局指出，10月起，無人機註冊將收取每架50元費用，有效期限2年，2年期滿前，需重新註冊。目前已經完成註冊的無人機，亦需於2年期滿前重新註冊。考照機制部分，目前允許民眾直接報考專業級，10月起，民眾報考操作證，必須先報考普通級，通過考試、擁有普通操作證滿一個月，才可報考專業級，不再允許越級報考。此外，為讓考場更有效率的運用，報考操作證的民眾，僅能報考一場，等考試結束後，才可報考第二場，不能同時報考兩場，此一機制已於本月1日起實施。
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