10月起無人機註冊需收50元 不可越級考照

無人機管理新制3月底上路，交通部民航局說至今已有超過3萬架完成註冊，並已發出逾2千張操作證。民航局表示，除圖資持續更新，相關制度也將調整，10月起，無人機註冊將收取每架50元費用，報考操作證需由普通級開始，不可越級報考專業級。

根據民航局統計，至6月底止，已經完成註冊的無人機有33,723架，其中，法人5110架、自然人28613架；發出操作證2019張，其中學習操作證212張、普通操作證491張、專業操作證1316張；已經通過能力審查的法人有206個，包括67個政府機關、8所學校、5個協會與126家公司。

針對玩家最關心的考試場地與圖資部分，民航局表示，無人機開放空域的圖資，已經於6月19日完成最新版更新，由於新制剛上路，初期將每三個月更新一次圖資，等玩家與公部門都適應相關規範後，會改為每半年調整一次。而在各方共同努力下，目前全台有7個學科考場、十個術科考場。

民航局表示，新制上路初期，為了鼓勵大家「合法的飛、安全的飛」，無人機註冊並未收取任何費用，並允許越級考照。但依「遙控無人機管理規則」規定，半年後需開始收費，因此，10月起，相關機制將有調整。