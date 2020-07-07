桃機擬推「搭機環島」 長榮：由Hello Kitty彩繪機執飛

新冠肺炎疫情衝擊全球，為滿足民眾想出國的心，松山機場日前舉辦「偽出國」出入境體驗，從報到拿到登機證、候機到登機坐進班機客艙內，全套感受出國氛圍。身為我國國門的桃園國際機場也預計推出「搭機環島」遊程，由業者提出計畫，初步規畫比照出國通關檢驗，在機上享用飛機餐、欣賞空中景色，另由於飛離台灣領空，下機後還可到免稅店購物。據了解，國籍航空長榮、華航都有意投入。

對此，長榮航空表示，國內疫情趨緩，國旅大爆發，長榮航空為滿足民眾想出國的願望，正在評估另類的類出國包機體驗，初步規畫由Hello Kitty彩繪機執飛，相關細節會依照中央流行疫情指揮中心及政府相關單位規範辦理。華航表示，相關規畫本公司仍在討論中。

桃機稍早發說明稿強調，該案尚在研擬階段，且行程規劃執行皆需與各相關單位協調，目前尚未定案。桃機說，該案旅程議題需釐清協調處甚多，方案擬定成熟後，將再報請主管機關核可後，另行對外說明。

桃機日前與航空業者開會，航空業者提出類似郵輪跳島概念，規畫讓旅客搭乘班機飛離台灣領空，讓旅客在飛機上有用餐時間，下機後也能購買免稅品滿足出國體驗。行程時間約兩到三小時，等同於出國。

據轉述，會議中桃機有建議業者，可參照過去航空研習營流程，下機後讓旅客順路參訪過去不輕易對外公開的飛機修護工廠，認識航空產業樣貌。加上過去航空研習營也曾辦過模擬機體驗，都能豐富搭機環島體驗。