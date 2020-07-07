快訊

蔡總統質問大法官？司改會主任蕭逸民：我在場，確有其事

突擊舟下水就成海上一孤舟？陸戰隊證實：沒作位置描跡

高市新增本土日本腦炎 50多歲住旗山男子

中央社 / 高雄7日電

高雄市衛生局今天宣布新增一例本土日本腦炎確診病例，為高市今年第2例確診，個案為居住旗山區50多歲男子，同住家人無疑似症狀，已在個案住家附近豬舍懸掛捕蚊燈加強防治。

衛生局指出，這名個案為50多歲男性，居住於高雄市旗山區，近期無國外旅遊史及疫苗接種史，6月28日開始有發燒症狀，6月30日起出現抽搐、意識狀態改變等症狀而被家人送醫，7月2日持續發燒、症狀未改善轉院治療，7月3日通報為疑似日本腦炎，今天經疾病管制署綜合研判為本土日本腦炎確診個案。

衛生局經疫情調查發現，個案與妻子同住，他的工作地為自宅，主要活動地也以住家為主，同住家人目前無疑似症狀。

衛生局已針對個案居住地、工作地周圍及鄰近學校進行病媒調查，另於住家附近的豬舍內懸掛捕蚊燈等防治措施，同時對個案可能感染地點警戒範圍內，執行水稻田、池塘及灌溉溝渠等高風險場域進行病媒蚊幼蟲監測工作，並加強附近醫療院所通報警覺度、社區衛教宣導及適齡兒童疫苗催種工作，嚴防疫情蔓延擴散。

衛生局表示，日本腦炎在每年5至10月為流行季節，其中6至7月為流行高峰期，衛生局今年於疫情流行期前即針對全市歷年日本腦炎高流行風險區畜牧場布放捕蚊燈，監測三斑家蚊成蚊數量，並針對水稻田及灌溉溝渠進行病媒蚊幼蟲監測工作。此外，農業局動保處於流行期前，也提醒養豬業者落實種豬及適齡豬隻接種日本腦炎疫苗。

依據疾病管制署監測資料顯示，截至目前為止，高市日本腦炎確診2例（去年同期4例）。

衛生局提醒，今年高雄市日本腦炎疫情發生數雖較去年同期低，但目前仍處疫情高峰期，籲請市民持續提高警覺。

衛生局指出，日本腦炎病媒蚊幼蟲主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，市民應盡量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其它動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

日本腦炎 衛生局 病媒蚊

延伸閱讀

50多歲女性婦突然認不得家人 原來感染日本腦炎

被指不當管教幼童 高市林園區幼兒園喊冤

高雄新增1例日本腦炎 加強防蚊措施、適齡幼童接種疫苗

新東陽魚鬆在港驗汞超標 高市衛生局稽查抽驗原料魚肉

相關新聞

50多歲女性婦突然認不得家人 原來感染日本腦炎

疾病管制署公布國內新增5例日本腦炎確定病例，患者分別出現發燒、頭痛、倦怠、步態不穩、口齒不清等症狀，還有人頸部僵硬、躁動...

紙風車大火一個月了 吳念真被遞「現金信封」感動莫名

還記得一個月前凌晨的大火重創紙風車劇團嗎？紙風車劇團昨(6)日在粉絲團PO出一篇名為「謝謝您_與我們相約作彼此的唐吉軻德」感謝文，謝謝大家自從紙風車歷經大火意外後，在這一個月，用捐款行動力挺劇團持續演出。

被經痛折磨到不成人形 開刀竟是滿滿子宮內膜異位組織

經痛是許多女性的夢魘，下腹緊脹、腰痠背痛，經痛嚴重時甚至影響生活。一位年約卅的女性，每次經痛都感受到悶痛感，被診斷為「原...

桃機擬推「搭機環島」 長榮：由Hello Kitty彩繪機執飛

新冠肺炎疫情衝擊全球，為滿足民眾想出國的心，松山機場日前舉辦「偽出國」出入境體驗，從報到拿到登機證、候機到登機坐進班機客...

為什麼我家電費那麼高？新北「節電診所」免費幫你健檢守荷包

剛步入夏天，台灣高溫就屢破紀錄，逼得城市裡的人不得不與冷氣共生，用電量也隨之攀上歷年6月的新高。迎戰吃緊的能源與不斷飆升的氣溫，城市能使出哪些「開源」又「節流」的智慧招式？

七縣市超熱！台東恐飆38度 雙北連日高溫轟炸

中央氣象局對妻縣市發布高溫資訊。受到太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率...

10月起無人機註冊需收50元 不可越級考照

無人機管理新制3月底上路，交通部民航局說至今已有超過3萬架完成註冊，並已發出逾2千張操作證。民航局表示，除圖資持續更新，...

助紙風車走過大火危機 高雄銀行與紙風車簽貸款協約

一場大火燒光紙風車劇團的戲服與道具。在文化部長李永得的牽線下，高雄銀行今天與紙風車劇團簽訂貸款協約，提供低利率、中長期的...

高市府推國旅優惠 旅宿業者：訂房率已6到8成

中央推三倍券，高市府今也結合業者推針對國旅的6大優惠方案，鼓勵遊客到高雄遊玩。高雄市旅館公會理事長周文彬說，暑假期間，高...

台南左鎮破布子豐收 農會收購加工半斤賣130元

台南市左鎮區20多年前原是台灣破布子主產地，10多年來因許多農民凋零、轉作，左鎮農會今年推廣種植，以每台斤35到40元收...

藝文熱起來！果陀兩性舞台喜劇《我的大老婆》高雄登場

果陀劇場兩性舞台喜劇《我的大老婆》2020全新陣容版，原訂上半年首演，礙於疫情，高雄、台北場次因而延期。隨著疫情解封，7...

高雄新增1例日本腦炎 加強防蚊措施、適齡幼童接種疫苗

高雄市衛生局表示，旗山區今天新增1例本土日本腦炎確診病例，為高雄第2例確診個案。個案為50多歲男性，近期無國外旅遊史及疫...

熱門新聞

獨／全台首間「美登利壽司」8月開幕 店面、招牌曝光

你是41連槓的終結者嗎？威力彩獎號出爐 獎金上看13億

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」升空一圈下機可買免稅

一定是你沒買！威力彩又槓龜 週四頭獎上看14.6億

第2波振興三倍券預購明開跑 7-ELEVEN結帳得百元購物金、咖啡優惠

健康主題／洗完澡喝冰水 傷血管更傷免疫力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。