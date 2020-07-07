高市新增本土日本腦炎 50多歲住旗山男子

高雄市衛生局今天宣布新增一例本土日本腦炎確診病例，為高市今年第2例確診，個案為居住旗山區50多歲男子，同住家人無疑似症狀，已在個案住家附近豬舍懸掛捕蚊燈加強防治。

衛生局指出，這名個案為50多歲男性，居住於高雄市旗山區，近期無國外旅遊史及疫苗接種史，6月28日開始有發燒症狀，6月30日起出現抽搐、意識狀態改變等症狀而被家人送醫，7月2日持續發燒、症狀未改善轉院治療，7月3日通報為疑似日本腦炎，今天經疾病管制署綜合研判為本土日本腦炎確診個案。

衛生局經疫情調查發現，個案與妻子同住，他的工作地為自宅，主要活動地也以住家為主，同住家人目前無疑似症狀。

衛生局已針對個案居住地、工作地周圍及鄰近學校進行病媒調查，另於住家附近的豬舍內懸掛捕蚊燈等防治措施，同時對個案可能感染地點警戒範圍內，執行水稻田、池塘及灌溉溝渠等高風險場域進行病媒蚊幼蟲監測工作，並加強附近醫療院所通報警覺度、社區衛教宣導及適齡兒童疫苗催種工作，嚴防疫情蔓延擴散。

衛生局表示，日本腦炎在每年5至10月為流行季節，其中6至7月為流行高峰期，衛生局今年於疫情流行期前即針對全市歷年日本腦炎高流行風險區畜牧場布放捕蚊燈，監測三斑家蚊成蚊數量，並針對水稻田及灌溉溝渠進行病媒蚊幼蟲監測工作。此外，農業局動保處於流行期前，也提醒養豬業者落實種豬及適齡豬隻接種日本腦炎疫苗。

依據疾病管制署監測資料顯示，截至目前為止，高市日本腦炎確診2例（去年同期4例）。

衛生局提醒，今年高雄市日本腦炎疫情發生數雖較去年同期低，但目前仍處疫情高峰期，籲請市民持續提高警覺。

衛生局指出，日本腦炎病媒蚊幼蟲主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，市民應盡量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其它動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。