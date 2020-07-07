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高市府推國旅優惠 旅宿業者：訂房率已6到8成

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
中央推三倍券，高市府今也結合業者推針對國旅的6大優惠方案，鼓勵遊客到高雄遊玩。記者蔡孟妤／攝影
中央推三倍券，高市府今也結合業者推針對國旅的6大優惠方案，鼓勵遊客到高雄遊玩。記者蔡孟妤／攝影

中央推三倍券，高市府今也結合業者推針對國旅的6大優惠方案，鼓勵遊客到高雄遊玩。高雄市旅館公會理事長周文彬說，暑假期間，高雄一般旅館訂房已6成，觀光旅館則表現更好。御宿旅館集團董事長劉坤福說，集團旗下旅館訂房率已約8成。

高市府今舉行記者會，公布三倍券遊高雄6大優惠方案，高雄市代理市長楊明州、觀光局代理局長邱俊龍等人出席。楊明州表示，中央推三倍券，市府除推振興購物嘉年華，也推出6大優惠方案，食衣住行各方面都有優惠。

高市府推三倍券旅遊六大方案，包括國民旅遊卡專案觀光飯店買8000送800；一般旅館買8000住7晚；30家旅宿85折優惠；住宿一晚再送200元抵用券。

另5大觀光景點如壽山動物園、鼓山洞、崗山之眼等與紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院等7大文化場域，門票平日免費、假日優惠票價。義大遊樂世界暑假19歲以下無限次免費入園，19歲以上只要580元等優惠。

此外，安心旅遊補助1000元加使用600元可43家飯店任選住宿；7家觀光工廠三倍券升級1.5倍；7家伴手禮三倍券500元可買超值禮包。還有「二人同行包」方案，一張3000元三倍券可二人同行，食宿遊購通通包。

觀光局也與LINE Pay Money合作，三倍券綁定LINE Pay Money儲值3000元退2000元，消費最高回饋600點。使用LINE Pay Money購買兩人同行包，搭乘高雄市各運具各2趟5折優惠。

楊明州說，高雄有很多值得大家來遊玩的地方，趁中央推三倍券，市府也推優惠方案，希望藉活動，振興高雄經濟。邱俊龍說，高雄市的三倍券的優惠方案，可說是全國最多元、最優惠的方案。

高雄市旅館公會理事長周文彬說，暑假期間，一般旅館訂房率平均約6成，觀光旅館比較好，「慢慢起來了，預期都會滿房」。高雄市觀光協會理事長、御宿旅館集團董事長劉坤福說，集團旗下旅館訂房率已約8成，旅宿業真的開始復甦了。

高雄市旅行公會理事長吳盈良說，現在都是自由行散客，從7月1日可用安心旅遊補助，就有明顯增加，至於團體部分，可能7月中後才會陸續進行。「旅行業現在都靠國旅了」，雖然國旅營收只能占一小部分，但至少整體已動起來了。

高雄市 訂房

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