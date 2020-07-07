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台南左鎮破布子豐收 農會收購加工半斤賣130元
台南市左鎮區20多年前原是台灣破布子主產地，10多年來因許多農民凋零、轉作，左鎮農會今年推廣種植，以每台斤35到40元收購已買了8000多公斤，每天受雇農民在供銷集貨場清洗烹煮破布子，非常忙碌，農會預計可能採購超過一公噸，加工成塊狀出售，增加農民收益。
左鎮農會理事長李茂昌表示，農會今年主力行銷芒果與破布子這兩大特產，破布子早年家戶各自種植，與芒果都是夏季同時期作物，「草地人都知道，芒果吃多了要吃破布子來預防芒果過敏」。
李茂昌說，左鎮旅外鄉親近年常問他，為什麼現在都吃不到左鎮破布子，其實10多年前左鎮破布子產量曾是全台第一，為何現在都買不到？尤其今年破布子豐收，為了幫忙農民，請來專家教作塊狀破布子，雖然品質很好又賣得很便宜，但因量不多，往往一做好就賣光，今年破布子每塊半斤300公克賣130元，坊間一般賣200元。
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