50多歲女性婦突然認不得家人 原來感染日本腦炎

疾病管制署公布國內新增5例日本腦炎確定病例，患者分別出現發燒、頭痛、倦怠、步態不穩、口齒不清等症狀，還有人頸部僵硬、躁動不安及意識改變；疾管署防疫醫師林詠青表示，其中一例較嚴重的50多歲女性，甚至認不得自己的家人，目前所有個案都在住院治療中。

日本腦炎症正值流行期。疾管署公布國內新增5例日本腦炎確定病例，年齡落在48歲至58歲間，分別在桃園、彰化、嘉義、高雄等4縣市發病，發病日介於6月16日至7月2日間。

疾管署監測顯示，5名個案居住地分別為彰化縣田中鎮、嘉義縣民雄鄉、高雄市旗山區、桃園市桃園區及中壢區，平時活動地以住家或工作地為主，衛生單位在五人活動地周邊發現有豬舍、鴿舍或水稻田等高風險場所，研判患者於活動地附近感染的可能性較高。

衛生單位已前往個案活動地周邊，進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

林詠青表示，國內今年目前共9例日本腦炎確診病例，分別為桃園市、高雄市及屏東縣各2例，彰化縣、嘉義縣及台南市各1例，個案活動地附近多有高風險環境；2016至2019年全國同期病例數分別為9、16、31及13例，以40歲以上成人較多。不過日本腦炎在各年齡層都有感染風險。

林詠青說，大部分的人感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，嚴重者甚可能昏迷或死亡。