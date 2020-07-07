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高雄新增1例日本腦炎 加強防蚊措施、適齡幼童接種疫苗

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄旗山區新增1例本土日本腦炎確診病例，衛生局人員在個案居住地、工作地周圍及鄰近學校進行病媒調查。圖／高雄市衛生局提供
高雄旗山區新增1例本土日本腦炎確診病例，衛生局人員在個案居住地、工作地周圍及鄰近學校進行病媒調查。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局表示，旗山區今天新增1例本土日本腦炎確診病例，為高雄第2例確診個案。個案為50多歲男性，近期無國外旅遊史及疫苗接種史，6月28日開始有發燒症狀，30日開始出現抽搐、意識狀態改變等症狀而就醫，7月2日因持續發燒、症狀未改善而轉院治療，7月3日通報為疑似日本腦炎，今天經疾病管制署綜合研判為本土日本腦炎確診個案。

衛生局進行相關疫情調查，此個案與太太同住，工作地為自宅，主要活動地以住家為主，同住家人目前無疑似症狀。衛生局已在個案居住地、工作地周圍及鄰近學校進行病媒調查，另於住家附近的豬舍內懸掛捕蚊燈等防治措施；並針對個案可能感染地點警戒範圍內，執行水稻田、池塘及灌溉溝渠等高風險場域，進行病媒蚊幼蟲監測工作，同時加強附近醫療院所通報警覺度、社區衛教宣導，及適齡兒童的疫苗催種工作，防止疫情擴散。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，每年5至10月為日本腦炎流行季節，6至7月為流行高峰期。衛生局今年於疫情流行期前，就針對高雄市歷年日本腦炎高流行風險區畜牧場布放捕蚊燈，監測三斑家蚊成蚊數量，並針對水稻田及灌溉溝渠進行病媒蚊幼蟲監測工作。農業局動保處也在流行期前，提醒養豬業者落實種豬及適齡豬隻接種日本腦炎疫苗。

依據疾病管制署監測資料顯示，今年截至目前高雄市日本腦炎確診2例，去年同期4例；全國為9例，去年同期13例。今年高雄日本腦炎疫情發生數雖較去年同期低，但目前仍處疫情高峰期，請民眾提高警覺。目前最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，統計截至目前年滿15個月幼兒的日本腦炎疫苗第一劑接種率，高雄市94.5%、旗山區96.4%、內門區95.4%，提醒請家中如有15個月以上未完成疫苗接種嬰幼兒，應儘速完成施打。

日本腦炎病媒蚊幼蟲主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，民眾儘量避免在病媒蚊吸血高峰時段，到豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動。

高雄旗山區新增1例本土日本腦炎確診病例，衛生局人員在個案居住地、工作地周圍及鄰近學校進行病媒調查。圖／高雄市衛生局提供
高雄旗山區新增1例本土日本腦炎確診病例，衛生局人員在個案居住地、工作地周圍及鄰近學校進行病媒調查。圖／高雄市衛生局提供
高雄旗山區新增1例本土日本腦炎確診病例，衛生局人員在個案居住地、工作地周圍及鄰近學校進行病媒調查。圖／高雄市衛生局提供
高雄旗山區新增1例本土日本腦炎確診病例，衛生局人員在個案居住地、工作地周圍及鄰近學校進行病媒調查。圖／高雄市衛生局提供

日本腦炎 衛生局 疫苗

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