台中科博館榮登全台第二熱門博物館 網友狂揭「魅力所在」

台北故宮毫無疑問是台灣最熱門的博物館，一年迎來超過380萬遊客，但台灣第二熱門的博物館又是哪間呢？答案是大家畢旅的回憶「台中科博館」，每年也迎來超過300萬人次。不過台中科博館究竟是有什麼魅力呢？就有網友在PTT發文詢問，引起討論。

網友表示，「台中科博館每年都會有300萬的參訪人次，如果按照要收費的人次來計算，應該只僅次於臺北故宮。」於是網友好奇，「科博館有何厲害之處，能夠吸引那麼多人參訪？」

對此，網友紛紛點出台中科博館的魅力所在，「生命的起源百逛不膩」、「小時候超愛，那個岩漿區的，死賴著不走」、「模擬地震那個玩不膩XD」、「免費看恐龍」、「超好玩，各種互動式展覽就是好玩」、「太空劇場超棒」、「小時候在劇場看3D覺得超屌，從沒有大王魷魚看到魷魚」、「CP值很高的地方，有錢跟沒錢都可以玩很久」、「沒錢可以看恐龍吹冷氣沒人不愛，有錢去看科普展覽」。

而最吸引網友的非「恐龍」莫屬，「小孩愛看恐龍」、「恐龍可愛」、「恐龍＋1，還有植物園的象魚（活）」、「恐龍魔力強大」、「 恐！龍！」、「從小養到大的恐龍」。還有許多網友表示「全台幾個科博館，真心覺得台中最優」。