學生太熱校方咬牙開冷氣 嘆電費高吃不消

近日連日高溫，桃園市現正施行班班有冷氣計畫，國中部分預計今年底前完成全部班級教室冷氣裝設，今年夏季高溫炎熱，許多學校不得不開冷氣，讓學校哀嘆電費高昂吃不消。

有校方指出，大部分學校皆有和台電簽訂契約容量，由於現在天氣炎熱，多數班級會開冷氣，使用班級多很容易會超出契約容量，進而被罰款，為避免超額被罰就須將契約容量提升，但契約容量提升後，基本電費也跟著調漲，估計每月電費要多花2萬至3萬，學校只能勒緊褲帶想辦法向家長會募款、節約用錢等。

另有校長表示，過去曾有超開15分鐘就罰10萬的慘痛經驗，他說，台電每15分鐘會監測一次，若最高用電量超過所定契約容量連續15分鐘，就會被收取「超約附加費」，現在都會很小心監控冷氣用量，不過學校擁有40多個班，屬於中型學校，全校電費每月平均下來要花9萬，一年就要100多萬，金額相當可觀，的確聽到不少學校哀嘆電費太高吃不消。

桃園市教育局說，市內國中部分年底前將完成全部班級教室裝設冷氣，國小部分也在陸續進行，市府將每年投入超過2億元預算完成班班有冷氣計畫，目前也依照計畫進行中。另外，因近期高溫炎熱，為避免高溫造成學生熱傷害，已向各級學校公布，夏季時間要減少上午10點至下午2點的戶外活動，調整到室內或陰涼處實施教學課程。