快訊

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」 下機可買免稅

科大是高職教育的延伸？該開放高中生報考統測嗎？

學生太熱校方咬牙開冷氣 嘆電費高吃不消

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
近日連日高溫，桃園市現正施行班班有冷氣計畫，國中部分預計今年底前完成全部班級教室冷氣裝設，今年夏季高溫炎熱，許多學校不得不開冷氣，讓學校哀嘆電費高昂吃不消。圖／聯合報系資料照
近日連日高溫，桃園市現正施行班班有冷氣計畫，國中部分預計今年底前完成全部班級教室冷氣裝設，今年夏季高溫炎熱，許多學校不得不開冷氣，讓學校哀嘆電費高昂吃不消。圖／聯合報系資料照

近日連日高溫，桃園市現正施行班班有冷氣計畫，國中部分預計今年底前完成全部班級教室冷氣裝設，今年夏季高溫炎熱，許多學校不得不開冷氣，讓學校哀嘆電費高昂吃不消。

有校方指出，大部分學校皆有和台電簽訂契約容量，由於現在天氣炎熱，多數班級會開冷氣，使用班級多很容易會超出契約容量，進而被罰款，為避免超額被罰就須將契約容量提升，但契約容量提升後，基本電費也跟著調漲，估計每月電費要多花2萬至3萬，學校只能勒緊褲帶想辦法向家長會募款、節約用錢等。

另有校長表示，過去曾有超開15分鐘就罰10萬的慘痛經驗，他說，台電每15分鐘會監測一次，若最高用電量超過所定契約容量連續15分鐘，就會被收取「超約附加費」，現在都會很小心監控冷氣用量，不過學校擁有40多個班，屬於中型學校，全校電費每月平均下來要花9萬，一年就要100多萬，金額相當可觀，的確聽到不少學校哀嘆電費太高吃不消。

桃園市教育局說，市內國中部分年底前將完成全部班級教室裝設冷氣，國小部分也在陸續進行，市府將每年投入超過2億元預算完成班班有冷氣計畫，目前也依照計畫進行中。另外，因近期高溫炎熱，為避免高溫造成學生熱傷害，已向各級學校公布，夏季時間要減少上午10點至下午2點的戶外活動，調整到室內或陰涼處實施教學課程。

高溫 台電

延伸閱讀

高雄市林園幼兒園老師黏幼童手 教育局查明並祭懲處

夏日兒童熱傷害多 留意這5大要點

熱昏了！4類人當心熱傷害 7撇步保安康

全台熱到爆！ 熱傷害數量大增、學生浮躁衝突變多

相關新聞

政策大紅包 蘇貞昌：2022夏天國中小學教室全面裝冷氣

行政院長蘇貞昌今天上午宣布，全國中小學教室將在2022年夏天全面裝冷氣，預計裝設10萬台，經費約323億元，中央將分五級...

蘇揆承諾2年內中小學全面裝冷氣 教團：高中也應納入

行政院長蘇貞昌今上午宣布，政府將在兩年內先改進中小學的電力系統，再全面加裝冷氣，全教總對此表達肯定，並建議高中教室也一併...

討論課業改去7-11？ 世新學生控校方把研究室變K書中心

世新大學研擬把全校24間各系所獨立研究室，整併為10間研究生共用研究室，但不少研究生抗議，新研究室猶如「K書中心」，討論...

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

尹衍樑不滿陽明交大合校！10億捐款喊卡 陽明大學回應了

陽明大學與交通大學推動合校案，今天傳出陽明大學校長郭旭崧「黑箱併校」。陽明大學今天上午也聲明回應，合校依民主程序，過程透...

2年為國中小裝冷氣 新北市府：將和中央合作

行政院長蘇貞昌今天宣布2年內國中小學教室一律裝冷氣，新北市新聞局長蔣志薇表示，新北市府將和中央合作，提供孩子舒適的學習環...

少子化衝擊嘉縣國小 教師介聘偏遠缺額逾百人

少子化衝擊，嘉義縣109學年度國小新生2673人，較108學年度減少481人，其中3所偏鄉小校招不到新生，5校僅1名新生...

蘇貞昌允班班有冷氣？但是貴在...改善教室老舊管線

行政院長蘇貞昌喊出2022年暑假前，要在全台的國中小裝好10萬台冷氣；這項「福利」，前台中市長林佳龍也曾發豪語，但至今無...

國中小學全面裝冷氣 林明溱：感謝蘇院長造福學生

行政院長蘇貞昌今天宣布，全國中小學教室將在2022年夏天全面裝冷氣，預計裝設10萬台，經費約323億元，中央將分五級補助...

嘉義市公立國中新生創近年新高 還有國中超額77人

嘉義市公立國中本月2到4日辦理新生登記，其中學校規模最大的民生國中預計招收21個班、一般生563位，卻有640名學生到校...

學生太熱校方咬牙開冷氣 嘆電費高吃不消

近日連日高溫，桃園市現正施行班班有冷氣計畫，國中部分預計今年底前完成全部班級教室冷氣裝設，今年夏季高溫炎熱，許多學校不得...

國防部本月與台大簽約辦理國防學士班

國防部上午宣布，為爭取高素質人力加入國軍，目前與清華大學、政治大學、成功大學等國立大學簽約合作辦理的「國防學士班」，7月...

熱門新聞

苗栗縣校長遴選結果出爐 33人連任19名新任

獨／新型學測111年上路 5成高一生不適應新式答題卷

尹衍樑不滿陽明交大合校！10億捐款喊卡 陽明大學回應了

學習歷程上傳率 明星私校平均98％高於建中北一女

政策大紅包 蘇貞昌：2022夏天國中小學教室全面裝冷氣

109大學指考 各科試題與解答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。