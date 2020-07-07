影／60小時神救援 南湖圈谷「小花花」平安下山囉！

混種比特犬「小花花」流浪南湖大山圈谷高山，引起民眾關注。高山協作員張永鴻（阿鴻）忍著骨折手傷，與山友劉思沂上周六花超過兩天在海拔3000公尺的高山尋找，再花一番工夫引領下山，兩人以60小時「神救援」，未用牽繩、麻醉，平安將「小花花」帶下山，送往中途安置。

今年2月「小花花」全身是傷出現在圈谷，瘦得皮包骨，不敢靠近山屋，離人至少5公尺，總是眼帶驚恐，有受虐過的跡象。高山協作員阿鴻每天和「小花花」對看，向牠說「不要害怕，我不會傷害妳」，半個月後「小花花」終於讓他靠近，第一次觸摸牠時，小花花「抖了一下，尾巴夾得好緊」。

阿鴻細心照料下，「小花花」恢復健康，因這類犬隻不適合待在高山上，阿鴻從3月起嘗試帶小花花下山，但多次走到了山下登山口附近，小花花就掉頭折返。

這個月初有山友在臉書揭露「小花花」流浪一事，引起熱烈回響，阿鴻雖然右手腕骨折，但決定忍痛早日上山將狗帶下來。

阿鴻說，「小花花」常出沒的地方就是海拔2700公尺、登山步道11.7公里處的雲稜山莊、17公里處的審馬陣草原和24公里處，海拔超過3000公尺的南湖大山圈谷。

他與友人劉思沂４日上午８時出發，中午抵達雲稜山莊，邊走邊喊「小花花」的名字，有山友說1日曾在審馬陣看到小花花；當天兩人夜宿雲稜山莊，隔天繼續往圈谷前進，途中經過審馬陣，但找了很久，也問遍山友，還是沒看到「小花花」。

5日下午1時他們走到圈谷，途中有一段路必須拉繩攀峰，阿鴻拉到手都腫、青紫了，走到圈谷，還是不見小花花蹤影。「這是從來沒發生過的事」張永鴻說，這4個多月來每次上山，總看得到「小花花」，這次兩天還沒看到，讓他很擔憂，是不是消息傳出後，小花花被抓走了？還是被人嚇跑了？當晚他住在圈谷，整晚都掛心著「小花花」。

隔天一早，阿鴻和劉思沂抱著最後的希望，再回審馬陣、雲稜山莊試看看，過程中劉思沂一直鼓勵，要阿鴻要抱持希望，但走到審馬陣，叫了許久，還是沒看到小花花。

「愈走腳步愈沉重」，阿鴻說，從審馬陣走回雲稜山莊的過程，心裡太擔心，連腳都有點抬不起來，6日下午1時抵達雲稜山莊，又喊了好久，突然間「一個黑影從距150公尺遠的制高點狂奔下來」，就是「小花花」。

「小花花」吐著舌頭開心地衝向他，這是阿鴻和小花花相隔半個月再次見面，阿鴻笑說「小花花搖得尾巴都快斷掉了」，他也整個心情放鬆，「腳步都輕盈起來」。

小花花很乖，一路跟著他們走，大約晚間6時走到大水池登山口，為了避免像上次「小花花」一靠近登山口就回頭跑，阿鴻忍著手腕傷勢，抱起約20公斤重的小花花，抱上劉思沂事先安排好的小型四輪傳動車，車子發動時，沒坐過車子的小花花「身體抖了一下」，阿鴻連忙安撫，就這樣一直坐到宜蘭思源埡口，再換車直驅台北，到台北朋友家中時，已經超過晚間8點。

「很欣慰，當然也會捨不得」，阿鴻說，他的工作性質常要上山，實在沒辦法照料狗，還好有朋友幫忙中途。這次沒用到牽繩，也沒用到麻醉或鎮定劑，順利把小花花帶下來，是最圓滿的結果。