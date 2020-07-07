快訊

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」 下機可買免稅

科大是高職教育的延伸？該開放高中生報考統測嗎？

影／60小時神救援 南湖圈谷「小花花」平安下山囉！

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
高山協作員張永鴻與山友劉思沂，上山找了3天，超過60小時，終於將「小花花」平安帶下山。圖／劉思沂提供
高山協作員張永鴻與山友劉思沂，上山找了3天，超過60小時，終於將「小花花」平安帶下山。圖／劉思沂提供

混種比特犬「小花花」流浪南湖大山圈谷高山，引起民眾關注。高山協作員張永鴻（阿鴻）忍著骨折手傷，與山友劉思沂上周六花超過兩天在海拔3000公尺的高山尋找，再花一番工夫引領下山，兩人以60小時「神救援」，未用牽繩、麻醉，平安將「小花花」帶下山，送往中途安置。

今年2月「小花花」全身是傷出現在圈谷，瘦得皮包骨，不敢靠近山屋，離人至少5公尺，總是眼帶驚恐，有受虐過的跡象。高山協作員阿鴻每天和「小花花」對看，向牠說「不要害怕，我不會傷害妳」，半個月後「小花花」終於讓他靠近，第一次觸摸牠時，小花花「抖了一下，尾巴夾得好緊」。

阿鴻細心照料下，「小花花」恢復健康，因這類犬隻不適合待在高山上，阿鴻從3月起嘗試帶小花花下山，但多次走到了山下登山口附近，小花花就掉頭折返。

這個月初有山友在臉書揭露「小花花」流浪一事，引起熱烈回響，阿鴻雖然右手腕骨折，但決定忍痛早日上山將狗帶下來。

阿鴻說，「小花花」常出沒的地方就是海拔2700公尺、登山步道11.7公里處的雲稜山莊、17公里處的審馬陣草原和24公里處，海拔超過3000公尺的南湖大山圈谷。

他與友人劉思沂４日上午８時出發，中午抵達雲稜山莊，邊走邊喊「小花花」的名字，有山友說1日曾在審馬陣看到小花花；當天兩人夜宿雲稜山莊，隔天繼續往圈谷前進，途中經過審馬陣，但找了很久，也問遍山友，還是沒看到「小花花」。

5日下午1時他們走到圈谷，途中有一段路必須拉繩攀峰，阿鴻拉到手都腫、青紫了，走到圈谷，還是不見小花花蹤影。「這是從來沒發生過的事」張永鴻說，這4個多月來每次上山，總看得到「小花花」，這次兩天還沒看到，讓他很擔憂，是不是消息傳出後，小花花被抓走了？還是被人嚇跑了？當晚他住在圈谷，整晚都掛心著「小花花」。

隔天一早，阿鴻和劉思沂抱著最後的希望，再回審馬陣、雲稜山莊試看看，過程中劉思沂一直鼓勵，要阿鴻要抱持希望，但走到審馬陣，叫了許久，還是沒看到小花花。

「愈走腳步愈沉重」，阿鴻說，從審馬陣走回雲稜山莊的過程，心裡太擔心，連腳都有點抬不起來，6日下午1時抵達雲稜山莊，又喊了好久，突然間「一個黑影從距150公尺遠的制高點狂奔下來」，就是「小花花」。

「小花花」吐著舌頭開心地衝向他，這是阿鴻和小花花相隔半個月再次見面，阿鴻笑說「小花花搖得尾巴都快斷掉了」，他也整個心情放鬆，「腳步都輕盈起來」。

小花花很乖，一路跟著他們走，大約晚間6時走到大水池登山口，為了避免像上次「小花花」一靠近登山口就回頭跑，阿鴻忍著手腕傷勢，抱起約20公斤重的小花花，抱上劉思沂事先安排好的小型四輪傳動車，車子發動時，沒坐過車子的小花花「身體抖了一下」，阿鴻連忙安撫，就這樣一直坐到宜蘭思源埡口，再換車直驅台北，到台北朋友家中時，已經超過晚間8點。

「很欣慰，當然也會捨不得」，阿鴻說，他的工作性質常要上山，實在沒辦法照料狗，還好有朋友幫忙中途。這次沒用到牽繩，也沒用到麻醉或鎮定劑，順利把小花花帶下來，是最圓滿的結果。

劉思沂說，「小花花」事件能圓滿落幕，要感謝太魯閣國家公園管理處的支持，東勢林管處梨山工作站陳明哲主任開車協助接駁、還有提供中途收容的朋友，也很感謝大家給他們更多時間處理，待狗狗一切妥當後，會幫「小花花」找一個真正的家。

高山協作員張永鴻與山友劉思沂，上山找了3天，超過60小時，終於將「小花花」平安帶下山。圖／劉思沂提供
高山協作員張永鴻與山友劉思沂，上山找了3天，超過60小時，終於將「小花花」平安帶下山。圖／劉思沂提供
高山協作員張永鴻與山友劉思沂，上山找了3天，超過60小時，終於將「小花花」平安帶下山。圖／劉思沂提供
高山協作員張永鴻與山友劉思沂，上山找了3天，超過60小時，終於將「小花花」平安帶下山。圖／劉思沂提供

山友 太魯閣國家公園

延伸閱讀

小百岳最佳練習！　略具挑戰、絕無冷場「石牛山」郊山路線

1天內連2件登山客求救 鎮西堡神木群容易迷失方向

受虐比特犬流浪高山 山友奔走助下山

受虐比特犬流浪3500公尺高山 山友奔走陪伴助下山找家

相關新聞

年邁拉布拉多被鍊在收容所外 遺留紙條「學不乖」惹網友不捨

一隻黑色拉布拉多犬昨（6）日在流浪狗收容所外被發現，牠被鏈子拴在鐵門上，身旁還有一封來自飼主的信。錫薇爾流浪狗服務會（Swale County Borough Stray Dog Service）在網路上尋找此拉布拉多的飼主，希望問清楚為何要拋棄狗狗。

影／60小時神救援 南湖圈谷「小花花」平安下山囉！

混種比特犬「小花花」流浪南湖大山圈谷高山，引起民眾關注。高山協作員張永鴻（阿鴻）忍著骨折手傷，與山友劉思沂上周六花超過兩...

白貓姐妹花擁絕美異色瞳 IG吸引逾20萬粉絲

「異色瞳」白貓罕見絕美！俄羅斯一對白貓姐妹花近日在網上爆紅，IG追隨者高逾20萬人。這對姐妹花分別名為「Iriss」與「Abyss」，一雙眼睛分別是黃色和藍色，加上雪白的毛色，讓人一看傾心。而貓貓姊妹花的主人是型男，經常會抱着愛貓到處拍生活照，一舉一動備受網民關注，大讚照片有治癒心靈的功效。

阿里山瀕危珍稀國鳥帝雉保育有成 鳥家族覓食遊客驚喜

林務局嘉義林區管理處阿里山保育國鳥帝雉有成，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，在海拔逾2千公尺的森林遊樂區小笠原山，長期觀察...

大貓熊圓仔生日趴 7歲嘗7種小吃

台北市立動物園大貓熊「圓仔」昨滿7歲，保育員特別以7種台灣小吃為主題，設計並製作今年的圓仔生日蛋糕，在眾多粉絲的陪伴和祝...

影／大貓熊圓仔7歲了 變身台灣小吃代言人

台北市立動物園大貓熊「圓仔」今天滿7歲。動物園表示，保育員特別以7種台灣小吃為主題，設計並製作今年的圓仔生日蛋糕，在眾多...

主人撿一窩小鳥回家 拉布拉多瞬間愛上「母性爆發」

潔德・莫羅 （Jadene Moloy）上個月5日在上班的路上找到一群與母親分離的小雛鳥，便把雛鳥帶回家。莫羅家中的母犬拉布拉多鲁比（Ruby）見到這群小鳥，瞬間為牠們「墜入愛河」，甚至肩負起「保母」的職務。

孔雀愛亂入引注意 大貓熊氣噗噗滿場追

毛色黑白分明的大貓熊，一舉一動總能萌翻不少人，但看似與世無爭的牠也有拚命的一面，成都大貓熊基地裡散養著不少隻孔雀，時常「...

「騎海豚」吸客…開業6年9海豚死亡 韓國海洋樂園被批虐待

在讓民眾了解動物的同時，海洋樂園也應肩負保育的責任，但韓國巨濟市一間樂園推出的收費VIP活動，近年多次被批評虐待動物。園方允許民眾以20萬韓圜（約港幣1300港元）付費「騎海豚」，訓練員表演時更將海豚當作「滑浪板」踩在腳下並跳舞。

貓熊「圓仔」慶7歲 今直播同樂

台北市立動物園大貓熊「圓仔」今天滿7歲。由於圓仔7月6日生日，適逢大貓熊館每月一次休館日，園方昨天提前幫圓仔暖壽，吸引不...

竹市動物園 「咖啡牛奶」準備上工

新竹市動物園有新動物夥伴了，是從高雄壽山動物園來作客的兩隻羊駝「咖啡」與「牛奶」，牠們經過幾個月適應後，現在準備上工。

陌生鹿闖進庭園「陶醉吸貓」 網讚：很識貨！

身為貓奴一定知道，世上最療癒的行為非「吸貓」莫屬，抱着軟萌的主子，再埋頭深吸一口，煩惱頓時全消，不過貓咪的魅力不只人類會上癮，原來連同是動物界的鹿兒也不能自拔。外國有網友拍到一段有趣影片，只見家門外一頭野鹿闖進庭園，就是為了瘋狂「吸貓」，似乎跟人類一樣上癮了。

熱門新聞

獨／全台首間「美登利壽司」8月開幕 店面、招牌曝光

你是41連槓的終結者嗎？威力彩獎號出爐 獎金上看13億

手刀去買！威力彩狂飆13億 星座專家曝3大星座最有中獎運

一定是你沒買！威力彩又槓龜 週四頭獎上看14.6億

媽連上6天班沒時間陪孩子 孩掏出四百塊：可以買你半天嗎

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」升空一圈下機可買免稅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。