上太平山必玩翠峰湖 8月1日試辦接駁車往返

位在海拔約2千公尺的翠峰湖，如夢似幻，是到太平山國家森林遊樂區必玩美景，但往返沒有公車可搭，為不讓遊客有憾，林務局羅東林區管理處徵求宜蘭縣境內優良運輸業者，以付費方式，交通接駁，往返翠峰景觀道路，並預計8月1日起試辦，不自行開車，也能衝美景。

太平山國家森林遊樂區去年遊客超過50萬人，除自行開車，林務局羅東林區管理處自去(108年)年7月15日起，與國光客運合作，平日行駛太平山客運專車每日一班次，提供民眾搭乘大眾運輸工具到太平山遊玩的選擇。

到太平山後，除太平山莊周邊景點與搭蹦蹦車外，沿著翠峰湖生態保育區主要唯一林道「翠峰景觀道路」，到翠峰湖、台灣山毛櫸步道、望洋山步道及翠峰山屋等，更是必玩路線之一，只是路長16公里，部分路寬僅約5公尺，並無大眾運輸服務，遊客須自行開車方式進入該區，沒車到不了。

為此，羅東林區管理處為串聯太平山客運專車大眾運輸服務，試辦提供太平山莊至翠峰湖景觀區的無縫大眾運輸接駁服務，徵求宜蘭縣境內優良運輸業者提供該路段付費接駁服務，預計今年8月1日上路，持續到12月31日止。

羅東林區管理處表示，經訪價與評估，預估3人成行，每人往返350元，運輸業者每日依遊客預約情形機動發車。

這項太平山莊至翠峰湖景觀區支付費交通接駁服務，相關運輸業者徵選資格條件、審查文件、申請期限、甄選作業等規定「太平山國家森林遊樂區翠峰景觀道路109年度接駁服務業者公開甄選辦法」，公告在羅東林區管理處官網(http://luodong.forest.gov.tw/)、台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw)、太平山國家森林遊樂區官網(http://tps.forest.gov.tw))。

羅東林區管理處指出，接駁服務運輸業者甄選業者資格條件為宜蘭縣合法登記具派遣服務之公會團體或運輸業者，並限制行駛車輛為長5.5公尺以內及九人座以下小客車，收件截止日期自109年7月6日起至109年7月15日17時止，歡迎符合資格業者於期限內備齊相關文件以專人送達本處收發室提出申請，後續並由甄選委員會，以公平、公正與公開原則評審。