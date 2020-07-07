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桃園青埔六大地標到位 華泰名品城再迎兩大獨家品牌

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
八景島水族館Xpark 8月7日正式營運。圖／摘自Xpark官網
八景島水族館Xpark 8月7日正式營運。圖／摘自Xpark官網

今年夏天高鐵桃園青埔站區變得非常熱鬧，除了有國際精品outlet指標華泰名品城，橫跨電影、美食與購物的複合式影城的新光影城7月中營運，IKEA新桃園店也將遷往此地於7月23日開幕，緊接著橫濱八景島海島樂園首座海外分館八景島水族館Xpark 8月7日正式營運，以及海洋主題飯店HOTEL COZZI Blu和逸飯店都將在暑假見客，再加上青埔周邊還有在地經營19年的元老大江購物中心，青埔商圈六大購物休閒娛樂設施機能到位，雖暫時少了國際遊客挹注，但業者看好勢必可吸引國旅人潮。

桃園青埔擁交通優勢，位據空港、高鐵與機場捷運三大交通樞紐，除了行經高鐵桃園站，甚至連機捷A18都在此，若在台北車站搭車，最快只要20分鐘就能抵達。華泰名品城會員輪廓中，35%為桃園中壢在地客，從外縣市特別前往青埔仍占多數。除了現有的六大購物休閒娛樂據點外，未來還有環球購物中心A19、大江購物中心二期等接力開幕。

2015年開幕的華泰名品城，在2019年5月完成全區開幕，全區共有285個品牌進駐、擁60個獨家進駐台灣outlet的品牌，可說是一線國際精品outlet集中地。華泰名品城總經理梁曙凡表示，疫情最嚴重的3、4月，每天業績短少5成之多；6月7日解封後，因擁開放空間之利，民眾前往較無壓力，人潮迅速回升至正常狀態的9成。雖然少了國際旅客挹注，但台灣每年有超過一千萬人次往國外跑，現在這一千萬人次都在台灣消費，加上周邊休閒娛樂機能設施全數到位，勢必能吸引國旅目光，看好下半年發展。

另外，華泰名品城獨家outlet陣容再擴大，預計8月有Chloe、9月有萬寶龍進駐，均為首度進駐outlet，下半年仍有2～3各獨家精品仍在洽談。梁曙凡指出，預計水族館、影城、IKEA開幕後，可帶來1～2成來客成長，但也因目的性消費性質不同，對華泰名品城業績貢獻持較保守看法。

隨著青埔站大型零售品牌紛紛到位，桃園百貨零售業也呈現「北桃園都會型百貨」與「南桃園大型購物商場」勢力劃分。雖然近年青埔商圈崛起，但梁曙凡認為，青埔區域基本生活機能仍不足，僅有2家全聯可採買，一般診所也不夠，南桃園的百貨零售產值要追趕上市中心的北桃園，還需要一段時間努力。

而在地元老、中壢大江購物中心擁地下一樓6千坪遊逛街城，寬敞的空間匯聚52家餐飲料理，成為大桃園地區美食餐廳一級戰區，為鞏固桃園餐飲龍頭地位，再強化餐飲陣容，新引進桃園獨家的時時香RICE BAR與杏桃鬆餅屋。加上五樓的SBC星橋國際影城擴展為20個廳院，成為全台最多影廳的電影院，購物、美食、娛樂機能齊聚。中壢大江購物中心的副總經理何旭魁表示，面對競爭對手加入看好商圈共榮共利、一加一大於二效果，加上三倍券上路，都是暑假檔期的助力。

大江購物中心有完整的購物、餐飲、電影娛樂機能。圖／大江購物中心提供
大江購物中心有完整的購物、餐飲、電影娛樂機能。圖／大江購物中心提供
華泰名品城8、9月陸續有Chloe、萬寶龍進駐。圖／摘自華泰名品城粉專
華泰名品城8、9月陸續有Chloe、萬寶龍進駐。圖／摘自華泰名品城粉專
IKEA新桃園店7月23日開幕。圖／IKEA提供
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華泰名品城因開放空間設計，解封後人潮迅速回溫。記者江佩君／攝影
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新光影城打造6,800坪橫跨電影、美食與購物的新形態複合式影城。圖／新光影城提供
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八景島水族館Xpark 8月7日正式營運。圖／摘自Xpark官網
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