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高齡病友福音！3D腹腔手術更立體 縮短恢復時間

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
3D腹腔鏡手術具有快速、精確等優點，對高齡病患來說更安全。圖／花蓮慈濟醫院提供
3D腹腔鏡手術具有快速、精確等優點，對高齡病患來說更安全。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮一名92歲的洪姓婦人因腹脹、食慾不振、無法排便至花蓮慈濟醫院掛急診，經電腦斷層與大腸鏡檢查後，才確診大腸長4公分大的腫瘤。大腸直腸外科施廷翰醫師決定執行3D腹腔鏡手術，就像3D電影一樣，醫師須戴3D偏光眼鏡，讓畫面變得立體清楚，手術更加完善，對高齡者來說更安全。

洪姓老婦人長期臥床且表達能力不佳而忍痛，家人發現不對勁送醫檢查時，發現升結腸處有顆約4公分的惡性腫瘤堵住腸道，無法正常排便，若不手術切除，恐會造成腸阻塞。考量阿嬤年事已高，施廷翰醫師與家屬討論後，決定採用最新的3D立體腹腔鏡執行腫瘤切除手術。

花蓮慈濟醫院表示，微創手術在大腸直腸癌的手術治療上，已逐漸取代傳統剖腹手術，隨著技術的成熟與設備的進步，微創手術發展成3D立體腹腔鏡，醫師眼中的畫面變得立體，尤其腹腔內組織高低遠近清晰，讓手術進行更順利，降低大腸癌病患的復發率。

施廷翰醫師指出，3D立體腹腔鏡最大的優點就是立體高解析影像，可幫助外科醫師對病灶部位有更清楚的視野，腸道重建、縫合都可以在腹腔內進行，讓正常組織傷害受損機率降低，減少傷口感染、滲漏的風險，不僅縮短開刀時間，也加快術後恢復速度。

施廷翰提醒，大腸直腸癌發生率排名全國10大癌症首位，建議民眾定期做大腸直腸癌篩檢，若有上腹痛、食慾不振、無法正常排便長達1個月，甚至半年內體重減輕10%以上，一定要盡速就醫。另外，應少吃醃漬油炸及加工食品，養成運動習慣控制體重等，以減少大腸直腸癌發生機率。如有家族史，建議定期接受大腸鏡檢查，才能預防大腸直腸癌。

3D腹腔鏡手術就像看3D電影一樣，醫師須戴偏光眼鏡，讓畫面變得立體清楚，以縮短手術時間。圖／花蓮慈濟醫院提供
3D腹腔鏡手術就像看3D電影一樣，醫師須戴偏光眼鏡，讓畫面變得立體清楚，以縮短手術時間。圖／花蓮慈濟醫院提供

微創手術 醫師 腫瘤

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