紙風車大火一個月了 吳念真被遞「現金信封」感動莫名

還記得一個月前凌晨的大火重創紙風車劇團嗎？紙風車劇團昨(6)日在粉絲團PO出一篇名為「謝謝您_與我們相約作彼此的唐吉軻德」感謝文，謝謝大家自從紙風車歷經大火意外後，在這一個月，用捐款行動力挺劇團持續演出。

該劇團在臉書PO文表示，紙風車在遭到火吻之後，第一時間內即湧進大量的關懷電話，包括「在臺灣各地的志工朋友、368的長期贊助者們、購票的公司行號、往來過的文化部、文化局、教育局及各縣市政府相關局處，還有往日裡開記者會熟識的記者朋友們，認識的，不認識的，除了電話裡要我們加油，要我們撐住。」

其中詢問最多的是：「你們匯款帳號多少?我要如何捐款?」。讓握著電話筒的他們流淚哽咽，「連話都說不出來」。劇團謝謝大家這「沉甸甸的情義」，也問著自己該如何回報。導演吳念真也在上(6)月月底於臉書PO文稱，自己在國家音樂廳演講時，接獲一名謙稱不知如何使用線上捐款系統的民眾，直接遞上一包厚厚的現金信封，讓他感動到不知所已。

文末劇團列出一長串捐款的部份名單，表示包括受到疫情影響的企業仍送來的及時雨，還有養了兩隻吃飽飽豬公的陌生人、從國外默默匯款的駐德國大使謝志偉，「查了捐款住址才發現是您」，還有「演出現場塞給吳念真導演裝有一疊厚厚現金信封的觀眾」，盛情難以回報。劇團表示，「雪中送炭的人太多，#請原諒我們無法一一唱名。」他們將用一齣齣好戲，繼續下鄉，繼續蒐集著孩子的笑容，奉獻給您。