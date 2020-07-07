「偽出國」熱！桃機擬推「搭機環島」下機可買免稅

新冠肺炎疫情衝擊全球，為滿足民眾想出國的心，松山機場日前舉辦「偽出國」出入境體驗，從報到拿到登機證、候機到登機坐進班機客艙內，全套感受出國氛圍。身為我國國門的桃園國際機場也預計推出「搭機環島」遊程，比照出國通關檢驗，在機上享用飛機餐、欣賞空中景色，另由於飛離台灣領空，下機後還可到免稅店購物。

據了解，桃機日前與航空業者開會，提出類似郵輪跳島概念，規畫讓旅客搭乘班機飛離台灣領空，讓旅客在飛機上有用餐時間，下機後也能購買免稅品滿足出國體驗。行程時間約兩到三小時，等同於出國。

據轉述，會議中桃機有建議業者，可參照過去航空研習營流程，下機後讓旅客順路參訪過去不輕易對外公開的飛機修護工廠，認識航空產業樣貌。加上過去航空研習營也曾辦過模擬機體驗，都能豐富搭機環島體驗。

對此桃機說，一切仍要視航空公司規畫。對於不少民眾期待是否能購買免稅品，桃機說由於飛機會飛離台灣領空，視同出國，下機入境桃園後，依規定可購買菸酒，及其他相關免稅品。

桃機也說，因為沒有入境其他國家，沒有14天居家檢疫等問題。

收費方面，桃機則表示具體費用要視航空公司規畫，目前鎖定國籍航空，但還沒有時間表。桃機內部則說，該活動對業者來說也是一個商機，多少彌補因為疫情收入大減。