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126公分小巨人！克服先天軟骨發育不全 她成游泳國手

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
26歲的薇蓁，雖罹患先天軟骨發育不全症，卻是游泳健將，薇蓁的爸爸回想從小到大照顧、陪伴女兒的歷程，雖然辛苦卻感到很驕傲。記者葉冠妤/攝影
26歲的薇蓁，雖罹患先天軟骨發育不全症，卻是游泳健將，薇蓁的爸爸回想從小到大照顧、陪伴女兒的歷程，雖然辛苦卻感到很驕傲。記者葉冠妤/攝影

伊甸基金會今舉行「身障家庭支持者心聲調查」發布記者會，調查結果指出，近8成身障家庭支持者擔心年老或離世後無人接手照顧，近7成則擔心被照顧者無法自立生活。在伊甸數位資料處理庇護工場工作7年的薇蓁，罹患先天軟骨發育不全症，小小人兒奮力在職場、游泳場上大放異彩，是眾人眼中的「小巨人」，更讓爸爸從不敢想像未來，到驕傲看著女兒發光發熱。

伊甸基金會在今年5月25日至6月10日以立意抽樣方式，針對伊甸日照/小作所服務學員的主要家庭支持者進行調查，共回收有效樣本191份，在95%信心水準下，正負誤差7.09%。

伊甸基金會指出，伊甸每年服務6萬個身心障礙家庭，不敢想未來、不敢好好休息放鬆、不敢生病及沒有資源，這樣的「三不一沒有」是目前身障家庭支持者的普遍心境，除沉重照顧負擔外，外界的不友善、歧視都是造成身障家庭瀕臨崩潰的原因。

調查指出，近6成(57.5%)身障家庭支持者認為「有隨時可求助的管道」是最迫切的需求，其次是喘息服務(43.1%)、經濟補助(41.4%)；近8成(76.6%)身障家庭支持者，擔心自己年老或離世時無人接手照顧，近7成(69.7%)擔心被照顧者無法自立生活，其次是疾病問題(41%)，顯示若透過身心障礙者培力與友善環境的協助，如日間照顧、日間作業所、職業訓練等服務，強化身障朋友自立生活能力與促進社區融合，都能減輕身障家庭的擔憂。

今年26歲的薇蓁，患有先天軟骨發育不全症，身高雖然只有126公分，卻像是伊甸數位資料處理庇護工場員工裡的「小巨人」，從剛開始1分鐘輸入30到40個字，直到現在已能輸入70個字，不只如此，從小愛游泳的她，更曾在全國身障國民運動會勇奪2金1銀，更破100公尺蛙式全國紀錄，去年還代表台灣參加在新加坡舉行的帕拉游泳世界系列賽。

薇蓁爸爸黃武傑說，薇蓁高中畢業後，原本擔心她進到職場會承受不友善對待，但伊甸有就服員、社工在旁協助，甚至針對薇蓁身形特製小SIZE椅子、腳踏墊，讓他安心不少，黃武傑說，對照過去在學校，總要自己幫薇蓁準備桌椅，伊甸的貼心舉動讓他很感動。

現在一心把目標放在2022亞帕運動會的薇蓁，每天下班後準時到運動中心游泳、重訓，嘴上總說不累的她，想向大家證明自己做得到，坦率的薇蓁說，游泳很開心，得獎則是很爽；一路陪伴薇蓁的爸爸說，原本不敢想像薇蓁的未來，但看著女兒逐漸自立，放下心中大石，「身障者走出去很難，但大家的相挺讓人安心。」

伊甸基金會表示，「身心障礙者服務計畫」幫助身心障礙朋友生活自理、職業重建，也協助失能家庭及家庭支持者喘息，呼籲大家一起相挺，打造有愛無礙的友善環境，詳請可搜尋「伊甸身障服務」或撥打0800-025-885。

伊甸基金會今舉行「身障家庭支持者心聲調查」發布記者會，調查結果指出，近8成身障家庭支持者擔心年老或離世後無人接手照顧，不敢想未來、不敢休息放鬆、不敢生病、沒有資源則是身障家庭普遍面臨的處境。記者葉冠妤/攝影
伊甸基金會今舉行「身障家庭支持者心聲調查」發布記者會，調查結果指出，近8成身障家庭支持者擔心年老或離世後無人接手照顧，不敢想未來、不敢休息放鬆、不敢生病、沒有資源則是身障家庭普遍面臨的處境。記者葉冠妤/攝影

身障者 庇護工場 職場

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