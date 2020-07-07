墾丁暑假恐一房難求 不如聰明玩「後花園」

南台灣旅遊度假勝地屏東恆春半島，是暑假的熱門旅遊地，屏東縣觀光協會總幹事張福生說，墾丁地區旅宿暑假期間恐一房難求，區外可以利用訂房網站找尋合適旅店，另距墾丁車程半小時至1小時的車城鄉四重溪溫泉區、滿州鄉和有「恆春半島後花園」之稱的原民牡丹鄉，是相對冷門的旅遊地，雖然住宿量體較少，但盡早上網預訂還是有很多好選擇。

7月15日暑假展開，墾丁核心地區凱撒、夏都、福華等度假飯店到下月幾乎滿房，9月目前有六成訂房率，核心地區民宿亦然，區外知名景點白砂、船帆石、南灣、後壁湖周邊的民宿，暑假也是一房難求；屏東縣民宿協會建議，區內和知名熱點暑假多滿房，區外包括恆春鎮區目前還有空房，但訂房要趁早，或可安排9月開學後。