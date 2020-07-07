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墾丁暑假恐一房難求 不如聰明玩「後花園」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁熱門水上活動勝地，旅宿暑假期間恐一房難求，區外可利用訂房網站找尋合適旅店，或選擇距墾丁車程半小時至1小時的車城鄉四重溪溫泉區、滿州鄉和有「恆春半島後花園」之稱的原民牡丹鄉。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁熱門水上活動勝地，旅宿暑假期間恐一房難求，區外可利用訂房網站找尋合適旅店，或選擇距墾丁車程半小時至1小時的車城鄉四重溪溫泉區、滿州鄉和有「恆春半島後花園」之稱的原民牡丹鄉。記者潘欣中／攝影

南台灣旅遊度假勝地屏東恆春半島，是暑假的熱門旅遊地，屏東縣觀光協會總幹事張福生說，墾丁地區旅宿暑假期間恐一房難求，區外可以利用訂房網站找尋合適旅店，另距墾丁車程半小時至1小時的車城鄉四重溪溫泉區、滿州鄉和有「恆春半島後花園」之稱的原民牡丹鄉，是相對冷門的旅遊地，雖然住宿量體較少，但盡早上網預訂還是有很多好選擇。

7月15日暑假展開，墾丁核心地區凱撒、夏都、福華等度假飯店到下月幾乎滿房，9月目前有六成訂房率，核心地區民宿亦然，區外知名景點白砂、船帆石、南灣、後壁湖周邊的民宿，暑假也是一房難求；屏東縣民宿協會建議，區內和知名熱點暑假多滿房，區外包括恆春鎮區目前還有空房，但訂房要趁早，或可安排9月開學後。

張福生建議，如果不想在墾丁人擠人，可選擇墾丁周邊的旅遊地，四重溪溫泉可以泡湯，多家溫泉飯店提供住宿，牡丹鄉有旭海溫泉區、阿塱壹古道、旭海大草原，滿州鄉有七孔瀑布、一望無際的牧草地和「小而美」的里德和港口社區生態旅遊，生態旅遊遊程均融入在地的自然生態環境和人文故事，當地還是優質旅店和民宿可選擇。

屏東墾丁熱門水上活動勝地，旅宿暑假期間恐一房難求，區外可利用訂房網站找尋合適旅店，或選擇距墾丁車程半小時至1小時的車城鄉四重溪溫泉區、滿州鄉和有「恆春半島後花園」之稱的原民牡丹鄉。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁熱門水上活動勝地，旅宿暑假期間恐一房難求，區外可利用訂房網站找尋合適旅店，或選擇距墾丁車程半小時至1小時的車城鄉四重溪溫泉區、滿州鄉和有「恆春半島後花園」之稱的原民牡丹鄉。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁熱門水上活動勝地，旅宿暑假期間恐一房難求，區外可利用訂房網站找尋合適旅店，或選擇距墾丁車程半小時至1小時的車城鄉四重溪溫泉區、滿州鄉和有「恆春半島後花園」之稱的原民牡丹鄉。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁熱門水上活動勝地，旅宿暑假期間恐一房難求，區外可利用訂房網站找尋合適旅店，或選擇距墾丁車程半小時至1小時的車城鄉四重溪溫泉區、滿州鄉和有「恆春半島後花園」之稱的原民牡丹鄉。記者潘欣中／攝影

墾丁 屏東縣 溫泉

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