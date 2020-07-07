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剖腹產肺栓塞風險較高 醫推御守籲孕婦產後速下床活動

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
醫師建議孕婦產後可穿彈性襪，避免長時間不活動，來減少血栓形成。記者簡浩正／攝影
醫師建議孕婦產後可穿彈性襪，避免長時間不活動，來減少血栓形成。記者簡浩正／攝影

孕產婦要小心肺栓塞，且產後越早下床越好，一個半月前生第二胎的39歲李小姐，就在鬼門關走一遭。為給寶寶最好養分，她懷孕期間沒有節食，體重高達112.5公斤，但因是剖腹產，因疼痛而第一天沒有下床，第二天下床由老公協助如廁所解尿後，竟一陣暈眩、兩分鐘後癱軟在地，更在半小時內心跳停止，還好醫師及時處理才撿回一命。

台灣婦產科醫學會今提出警訊，據台灣生產事故救濟年報分析，孕產婦肺部靜脈栓塞僅次於羊水栓塞及產後大出血外之重要死亡原因。不少人都是長時間臥床後才一起身想上廁所就休克倒地。醫學會提醒，自然產建議6到8小時內、剖腹產則建議24小時內就要盡早下床。

理事長黃閔照表示，從2016年6月以來，已有14名產婦因肺部靜脈栓塞喪命，上述李小姐的例子是典型的肺栓塞，當孕產婦長時間臥床時，血液循環會比較差，當一起來活動，末端血液往肺部、腦部跑，而肺部循環沒辦法獲得氧氣時，就會出現栓篩，導致產婦在床邊或如廁時倒地，甚至逾五成到院前死亡，急救都來不及。

台大醫院婦產部醫師林芯伃說，孕婦懷孕期間血流較慢，加上生產會有傷口，癒合時凝血功能被活化，產生血栓風險為非懷孕期間的8至10倍。故所有準媽媽應認知此風險，只要是家族史、體重較重（孕後BMI值大於30）、超過35歲以上高齡產婦、做過試管嬰兒、多胞胎、抽菸及長期臥床者，皆是高危險族群。建議生產前就可穿彈性襪、產後越早下床越好，不要因為怕痛而一直臥床。

黃閔照說，肺栓塞跟羊水栓塞一樣危險，死亡率可高達三成，不過這是可以預防的。台灣婦產科醫學會正推動ROPE（Reduce Obstetric Pulmonary Embolism）救命繩計畫，發送「安產御守」小卡，提醒孕婦產後盡早下床，自然產建議6到8小時內、剖腹產建議24小時內就要盡早下床，若因傷口疼痛不便下床者，也要勤翻身；高風險者也要穿著彈性襪，避免長時間不活動，來減少血栓形成。

台灣婦產科醫學會推動ROPE救命繩計畫，發送「安產御守」小卡，提醒孕婦產後盡早下床活動。記者簡浩正／攝影
台灣婦產科醫學會推動ROPE救命繩計畫，發送「安產御守」小卡，提醒孕婦產後盡早下床活動。記者簡浩正／攝影
孕產婦要小心肺栓塞，且產後越早下床越好，一個半月前生第二胎的39歲李小姐，產後下床如廁時暈眩，在鬼門關走一遭。記者簡浩正／攝影
孕產婦要小心肺栓塞，且產後越早下床越好，一個半月前生第二胎的39歲李小姐，產後下床如廁時暈眩，在鬼門關走一遭。記者簡浩正／攝影

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