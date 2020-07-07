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物理治療被動伸展 有效預防血管疾病

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導
近期發表於《生理學雜誌》的研究證實，為期12週的被動伸展運動能有效減少血管疾病的發生。(photo by PxHere)
近期發表於《生理學雜誌》的研究證實，為期12週的被動伸展運動能有效減少血管疾病的發生。(photo by PxHere)

被動伸展能預防血管疾病！被動伸展是借助他人或機器，對人體部位進行伸展的一種治療或運動方式，時常被運用在物理治療上。近期發表於《生理學雜誌》的研究證實，為期12週的被動伸展運動能有效減少血管疾病的發生，未來將有機會成為治療血管疾病的方法之一。

根據《Medical Xpress》報導，來自米蘭大學的研究人員找了39位包含男女的受試者，將他們分成實驗組與對照組。研究人員讓實驗組的受試者進行每週5次，為期12週的腳部被動伸展運動，觀察他們在12週過後，體內血液流動的狀況，並與對照組進行比較。

在評估腳部被動伸展對受試者腳部以及上臂血液流動的狀況後，研究人員發現

，受試者的小腿及上臂處的動脈在伸展過後，變得較有彈性，通過的血液量也更多。實業的結果也證明，被動伸展除了能有效提升伸展處（腳部）的血管功能，也能同時提升未被伸展到的部位（上臂）之血管功能。

由於心臟疾病、中風、糖尿病等都與血管功能、血液通過量有關，上述實驗結果證明被動伸展運動有助於防範血管疾病。後續若再特別針對血管疾病患者進行實驗，或許能將被動伸展納入血管疾病的非藥物治療方式，也能幫助到活動能能力較差的患者。

根據《每日科學》報導，除了物理治療師會為病患進行被動伸展外，病患或年長者的家屬、照顧者等，也能在家中代替物理治療師協助進行被動伸展，活化血管功能。此外，研究人員表示，由於近期受新冠肺炎影響，許多活動都必須在家中進行，被動伸展會是一種不錯的運動方式，能避免心臟疾病或中風等疾病找上門。

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患者 中風

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