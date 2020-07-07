影／女大生耳膜穿孔痛到爆炸 術後終於可擁抱大海

20歲王姓大二女學生兒時因意外受傷右耳膜破一個洞，反覆發炎導致耳膜幾近全破，耳朵一旦進水往往感染就隨之而來，頻繁流膿，發作時耳朵像要「爆炸」，玩水只能在一旁羨慕，接受三次手術，耳膜仍然處於破洞狀態，半年前接受鼓室成型手術，利用自己的血做成纖維蛋白敷於耳膜破損部位，半年來沒有復發，王姓大二女學生說，三天前終於可以投入大海的擁抱。

王姓大二女學生指出，她之前接受三次手術，但沒多久又復發，三次都採傳統手術，經歷切開、縫合、換藥與拆線等，加上頭暈、嘔吐以及往返醫院的奔波，父母幾乎放棄，去年底得知有新手術可在免除外部傷口，經由詳細諮詢後決定一試。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉醫師溫惟昇說，慢性化膿性中耳炎最困擾患者的是反覆流膿，甚至引發顏面神經麻痺或細菌侵犯腦部危及生命，傳統手術須將耳後頭髮剃除，約6公分傷口，術後以繃帶纏繞頭部防止出血，往往需住院三天以上，讓許多患者寧願忍受不適，遲遲未能下定決心接受治療。近年來內視鏡微創手術漸趨成熟，但仍需以1公分切口割取自身組織作為修補。