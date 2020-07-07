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影／女大生耳膜穿孔痛到爆炸 術後終於可擁抱大海

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
20歲王姓大二女學生兒時因意外受傷右耳膜破一個洞，經歷三次手術失敗，半年前接受鼓室成型手術後，終於可以投入大海的擁抱。圖／王姓女學生提供
20歲王姓大二女學生兒時因意外受傷右耳膜破一個洞，經歷三次手術失敗，半年前接受鼓室成型手術後，終於可以投入大海的擁抱。圖／王姓女學生提供

20歲王姓大二女學生兒時因意外受傷右耳膜破一個洞，反覆發炎導致耳膜幾近全破，耳朵一旦進水往往感染就隨之而來，頻繁流膿，發作時耳朵像要「爆炸」，玩水只能在一旁羨慕，接受三次手術，耳膜仍然處於破洞狀態，半年前接受鼓室成型手術，利用自己的血做成纖維蛋白敷於耳膜破損部位，半年來沒有復發，王姓大二女學生說，三天前終於可以投入大海的擁抱。

王姓大二女學生指出，她之前接受三次手術，但沒多久又復發，三次都採傳統手術，經歷切開、縫合、換藥與拆線等，加上頭暈、嘔吐以及往返醫院的奔波，父母幾乎放棄，去年底得知有新手術可在免除外部傷口，經由詳細諮詢後決定一試。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉醫師溫惟昇說，慢性化膿性中耳炎最困擾患者的是反覆流膿，甚至引發顏面神經麻痺或細菌侵犯腦部危及生命，傳統手術須將耳後頭髮剃除，約6公分傷口，術後以繃帶纏繞頭部防止出血，往往需住院三天以上，讓許多患者寧願忍受不適，遲遲未能下定決心接受治療。近年來內視鏡微創手術漸趨成熟，但仍需以1公分切口割取自身組織作為修補。

溫惟昇說明，再生療法透過注射自體高濃度血小板血漿(PRP)促進局部組織修復。抽取患者10cc血液，純化出高濃度血小板血漿與纖維蛋白，用於修補破損耳膜，並利用其富含生長因子促進修復，術後耳膜順利完全癒合，優勢在於能免除所有傷口，因此幾乎無疼痛。此外，不須剃髮、縫合與包紮，治療後可直接返家而不必住院，大幅縮短恢復時間，提升了患者的接受度，且成功率可達九成五，完全不亞於以往手術。

醫師溫惟昇說明，再生療法透過抽取患者10cc血液，純化出高濃度血小板血漿與纖維蛋白，用於修補破損耳膜。記者趙容萱／攝影
醫師溫惟昇說明，再生療法透過抽取患者10cc血液，純化出高濃度血小板血漿與纖維蛋白，用於修補破損耳膜。記者趙容萱／攝影
醫師溫惟昇（左）說明，20歲王姓大二女學生（右）兒時因意外受傷右耳膜破一個洞，經歷三次手術失敗，半年前接受鼓室成型手術後，終於可以投入大海的擁抱。記者趙容萱／攝影
醫師溫惟昇（左）說明，20歲王姓大二女學生（右）兒時因意外受傷右耳膜破一個洞，經歷三次手術失敗，半年前接受鼓室成型手術後，終於可以投入大海的擁抱。記者趙容萱／攝影
20歲王姓大二女學生（右）兒時因意外受傷右耳膜破一個洞，經歷三次手術失敗，半年前接受鼓室成型手術後，終於可以投入大海的擁抱。記者趙容萱／攝影
20歲王姓大二女學生（右）兒時因意外受傷右耳膜破一個洞，經歷三次手術失敗，半年前接受鼓室成型手術後，終於可以投入大海的擁抱。記者趙容萱／攝影

微創手術 患者

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