聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女大生耳膜穿孔痛到爆炸 術後終於可擁抱大海
20歲王姓大二女學生兒時因意外受傷右耳膜破一個洞，反覆發炎導致耳膜幾近全破，耳朵一旦進水往往感染就隨之而來，頻繁流膿，發作時耳朵像要「爆炸」，玩水只能在一旁羨慕，接受三次手術，耳膜仍然處於破洞狀態，半年前接受鼓室成型手術，利用自己的血做成纖維蛋白敷於耳膜破損部位，半年來沒有復發，王姓大二女學生說，三天前終於可以投入大海的擁抱。
王姓大二女學生指出，她之前接受三次手術，但沒多久又復發，三次都採傳統手術，經歷切開、縫合、換藥與拆線等，加上頭暈、嘔吐以及往返醫院的奔波，父母幾乎放棄，去年底得知有新手術可在免除外部傷口，經由詳細諮詢後決定一試。
中山醫學大學附設醫院耳鼻喉醫師溫惟昇說，慢性化膿性中耳炎最困擾患者的是反覆流膿，甚至引發顏面神經麻痺或細菌侵犯腦部危及生命，傳統手術須將耳後頭髮剃除，約6公分傷口，術後以繃帶纏繞頭部防止出血，往往需住院三天以上，讓許多患者寧願忍受不適，遲遲未能下定決心接受治療。近年來內視鏡微創手術漸趨成熟，但仍需以1公分切口割取自身組織作為修補。
溫惟昇說明，再生療法透過注射自體高濃度血小板血漿(PRP)促進局部組織修復。抽取患者10cc血液，純化出高濃度血小板血漿與纖維蛋白，用於修補破損耳膜，並利用其富含生長因子促進修復，術後耳膜順利完全癒合，優勢在於能免除所有傷口，因此幾乎無疼痛。此外，不須剃髮、縫合與包紮，治療後可直接返家而不必住院，大幅縮短恢復時間，提升了患者的接受度，且成功率可達九成五，完全不亞於以往手術。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言