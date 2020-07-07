便祕、憂鬱...可能是巴金氏症的前兆

便祕、憂鬱等中老年人常見的症狀，也可能是巴金森氏症的前兆，台南奇美醫學中心神經內科醫師李佳維指出，醫學已證實腸道和腦部之間有雙向溝通的管道，更有研究認為人體接觸環境毒素後，先造成嗅覺和腸道神經的退化，再由支配腸胃道的神經往大腦蔓延，而在臨床上不少巴金森氏患在出現手抖、步態不穩等肢體症狀前，已有便祕等症狀。

一位60多歲男子至奇美求診，向醫師表示，表示兩年前右邊的肩膀容易痠痛，一直以為是頸椎退化合併五十肩，然而治療後仍未改善，直到最近開始手會抖，才轉到神經內科就醫。

醫師發現，患者一坐下來，放在膝蓋上的右手指，微微繞小圈地顫抖，陪診的妻子也表示最近先生反應、動作越來越慢，跟以前不一樣，睡眠不安穩，寫字也不太靈活。

李佳維評估後，認為可能是巴金森氏病，給予藥物治療後，肩膀緊繃酸痛的情形好了很多，右手抖動的部分也改善。

李佳維表示，巴金森病是僅次於失智症第二常見的神經退化性疾病，起因於大腦控制精細動作的基底核當中的多巴胺神經元退化所造成。

人們對於巴金森病的印象多半侷限於典型的運動功能障礙，例如：肢體顫抖、肢體僵硬、動作緩慢、步態不穩。然而在這些症狀之前，可能已經有長期便秘、疲倦、憂鬱、焦慮、失眠等非運動功能障礙的問題。因此病人在確診前通常已經跑過其他科別(腸胃科、身心科、復健科、骨科)，也有可能因為肢體的僵硬誤以為是五十肩或是頸椎退化而延遲確診。

他指出，現代科學證實了「腸腦軸(Gut-brain axis)」的存在，證實腸道和腦部之間有雙向溝通的管道，腸道的菌落會影響腦部的運作。有一假說認為巴金森病的病因是由於人體接觸環境毒素後，先造成嗅覺和腸道神經的退化，再由支配腸胃道的神經往大腦蔓延，進而影響到腦部的運作，此假說應證之前所提的，巴金森病人在有動作障礙的症狀之前常有便秘的困擾。