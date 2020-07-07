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火災次數不明又拒降空汙濃度 大發焚化爐環差卡關

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環評專案小組今天審查大發事業廢棄物處理場環差案。記者吳姿賢／攝影
環評專案小組今天審查大發事業廢棄物處理場環差案。記者吳姿賢／攝影

位於高雄大發工業區的大發事業廢棄處理廠，為提升二期設施焚化操作容量，向環保署提出環差申請。但大發廠今年5月發生大火，且高雄市環保局至少已稽查大發廠兩次，恐還有未曝光的失火案件，遭環評委員質疑管理效能。另外，大發廠堅持不願承諾降低空汙排放濃度，委員動怒「不降就繼續審」，最後決議補正再審。

大發事業廢棄物處理廠是全台最後一個公營有害廢棄物處理廠，1998年由環保署、工業局、榮工處設置啟用。2017年行政院推動大發廠民營化，但大發廠處理量能高居全台第一，更是唯一公營事業廢棄物焚化爐，外界擔心民營化有壟斷疑慮，未來不易抑制價格上漲。

雖引發爭議，行政院2018年仍拍板大發廠民營化招標，吸引九家業者投標，由可寧衛集團及全球第二大環保廠法商蘇伊士合資拿下，2018年11月1日開始正式轉型民營化。

但大發廠爭議不只民營化這樁，今年5月2日清晨，大發廠傳出火警，鐵皮廠房內的廢爐渣延伸到屋頂的玻璃纖維浪板，現場濃煙沖天，遭高雄市環保局依空汙法開罰。

目前大發廠一期設施正在營運，每日焚化操作容量為94公噸，另原本規畫二期設施，預計每日操作容量為41.25公噸，但至今尚未動工。可寧衛蘇伊士公司今年向環保署提出環差申請，希望將一期操作容量調降為65公噸，二期提升為83公噸。

環評專案小組今審查此案，針對火災部分，可寧衛蘇伊士公司強調，5月2日火災為「民營化後僅有的一次火災意外且屬特例」，引發會議主席吳義林不滿，根據他手中資料，高雄市環保局至少對民營化後的大發廠有兩次稽查紀錄，「不要講謊話」，5月2日火災是因為燒很大，消防隊出動才上報傳出去，但有些小的火災沒出動消防隊，「我看過稽查紀錄，不喜歡你們沒有完整誠實呈現所有數據」。

可寧衛蘇伊士公司回應，民營化前確實發生兩次火災，分別是2018年7月跟10月，他們在2018年11月接手後，為了避免火災，已設置全密閉式氮封固廢破碎混合進料系統，提升處理安全。今年5月2日的火災，主因是黏稠的低閃火點廢棄物配料不佳，且大量堆料過程中形成成團的廢棄物，未燃燒完全就滾入底渣出灰器，導致底渣包覆高揮發份及鋁屑的未燃份蓄熱悶燒。

今天說明火災原因時，也意外爆出大發廠焚燒鋁屑，環評委員質疑，鋁屑按照法規應不能進焚化爐，可寧衛蘇伊士公司沈默以對，後來又稱「代碼可以才會燒」，委員又問「代碼是什麼？」但可寧衛蘇伊士公司沒有具體回應。由於此部分非為環評內容，委員僅提醒工業局了解處理。

環評委員也要求，新設焚化爐空汙排放濃度不應高於已通過的環評案件。不過，可寧衛蘇伊士公司強調，事業廢棄物種類及成份非常複雜，僅承諾會符合國家排放標準。工業局也「幫腔」，認為有害事業廢棄物處理複雜，不易降低排放濃度，希望委員支持。

吳義林則說，此案屢次以「符合法規」回應問題，但近期其他類似環評案子明明可以加嚴排放濃度，「你們為何無法跟別人一樣？還高好幾十倍？」要有具體理由說服委員，「不想繼續降，我們就繼續審，最後就退回去」。且一直說降不下來，「原始濃度到底多少？」明明是世界第二大環保廠卻做不到，應提出詳實的技術說明。

委員最後決議補正再審，要求評估第二期設施空汙排放濃度降低的可行性、第一期焚化設施加裝SCR可行性、補充分析廠區工安事件的可能原因等。

火災 環評 廢棄物

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