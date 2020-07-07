多吃蔬果健康嗎? 醫生說: 小心營養失衡

「我在意膽固醇，所以肉類、油脂類都不能吃，只能吃青菜和水果？」國人健康意識抬頭，大多數人的健康概念，在於「多吃蔬果，有益健康」，然而，研究卻發現，若飲食只著重在膳食纖維的補充，營養可能失衡!

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蔬食飲食，到底健不健康？瀚仕診所執行長、整合醫學博士歐瀚文醫師指出，「隨著健康及環保意識慢慢盛行，很多人開始偏好蔬食料理，且年紀變大也會改變飲食習慣，改以少油炸、吃得較清淡的飲食」，不過醫生提醒，若是想要蔬食或素食飲食，有優點亦有缺點。因為蔬食飲食對健康的好處包括：(1)攝取的鈉含量可能較少 (2)可攝取到較多的纖維 (3)攝取熱量可能較少，體重維持，但相對容易缺乏：鈣、維生素B12、維生素D、鋅等營養素。

另外，歐醫師也表示：「過於著重蔬果的補充，可能造成蛋白質攝取不足。」由於蛋白質是人體細胞、組織、器官的主要構成物質，攝取足夠，才能幫助生長發育，有助於組織的修復。」

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好的一餐，應該要吃到各種營養歐醫師建議民眾，「好的一餐，應該要攝取到各種營養！」如果攝取不足，可透過衛福部核准的「特殊營養食品」做好營養補充。現代人生活忙碌緊張，像是上班族有時無法準時用餐，或是長輩牙口不好、挑食，常導致營養不良，也可適當的飲用。要守護健康、重視保養，就從均衡營養開始！

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