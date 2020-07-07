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為什麼我家電費那麼高？新北「節電診所」免費幫你健檢守荷包

未來城市@天下 / 文．許鈺屏　首圖設計．高偉倫
能源吃緊、氣溫不斷升高，如何開源節流地使用能源成為各城市的當前任務。 圖片來源：天下雜誌
能源吃緊、氣溫不斷升高，如何開源節流地使用能源成為各城市的當前任務。 圖片來源：天下雜誌

剛步入夏天，台灣高溫就屢破紀錄，逼得城市裡的人不得不與冷氣共生，用電量也隨之攀上歷年6月的新高。迎戰吃緊的能源與不斷飆升的氣溫，城市能使出哪些「開源」又「節流」的智慧招式？

新北/為什麼我電費那麼高？「節電診所」免費幫你健檢守荷包

新北市政府智慧能源中心監控主頁，可以掌握即時用電訊息。圖片來源：新北市政府
新北市政府智慧能源中心監控主頁，可以掌握即時用電訊息。圖片來源：新北市政府

收到電費帳單總是滿腹疑惑，不知道居高不下的電量到底用到去哪裡？新北市政府環境保護局成立了「節電診所」，請來節能減碳專業技術人士擔任「醫師」，免費替市區、機關與學校抓出節能健檢報告，不只把關荷包，也守護得來不易的能源。

環保局說明，節電醫師主要診斷公共空間的照明、電力、空調、隔熱降溫等項目，「但比起檢查，更重要的是事後積極改善。」環保局統計，截自去年底，節電診所已完成869處診斷服務，節電潛勢達每年4,844萬度。

不只協助市民節能，新北市政府也以身作則，拿下2019年經濟部節能標竿獎金獎殊榮。為了有效減少耗能，市府首創全國第一座公務機關「智慧能源管理中心」，並透過「新北電聯網」遠端掌控各單位即時用電狀況，及早揪出吃電怪獸。

此外，市府行政大樓也依日照、氣溫等自動調控各樓層照明、空調，希望拋磚引玉、帶動市民從日常中實踐節能。

金門/與台電聯手打造低碳島！祭出儲能系統＋智慧電網超強組合

金門最大的電廠「塔山發電廠」。圖片來源：金門塔山發電廠臉書
金門最大的電廠「塔山發電廠」。圖片來源：金門塔山發電廠臉書

金門一年跳電43次怎麼辦？台灣電力公司與金門縣政府合作，建置智慧電網及儲能設備兩大秘密武器，不只維持供電無虞，也將金門打造成一座智慧低碳島。

金門未與本島電網相連，加上機組老舊，去年曾跳電43次。但台電指出，金門有得天獨厚的再生能源發展條件，包括日照多、海風強勁，適合建置太陽能或風力發電設施。為了善用再生能源，台電已利用貨櫃建置儲能系統，像行動電源般即刻救援，一旦跳機就靠它候補上場、免於大停電。

除了儲備，有效運用也是關鍵。台電建置智慧電網，可整合用電負載、發電量、再生能源即時資訊等數字，以便智慧調度電力配送，讓每一分能源的效益都極大化。

台南/響應綠能！議會裝528塊太陽能板，不只降溫還賺回饋金

為了不浪費南台灣的炙熱陽光，台南市議會在屋頂設置528塊太陽能板。不僅沒花費成本，每月還獲得萬元回饋，室溫則降低3至5度，雙管齊下減少空調電費支出。

台南市議會議長郭信良說明，台南市日照充足，適合發展太陽能發電。趁著地理優勢，議會從去年開始規劃裝設太陽能光電設施，以響應政府綠能政策。

今年3月啟動以來，發電量已突破7萬度。議會估計，未來每年發電量可超過21萬度，減碳量可達12萬4,933公斤，等於1萬411棵樹的碳吸收量。他們期待，能帶動南台灣其他議會與機關跟進，一起降溫節能。

「全文轉載自未來城市(為什麼我家電費那麼高？新北「節電診所」免費幫你健檢守荷包｜智慧城市懶人包#92)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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新北 高溫 健檢 節電

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