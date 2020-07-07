七縣市超熱！台東恐飆38度 雙北連日高溫轟炸

中央氣象局對妻縣市發布高溫資訊。受到太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。台北市、新北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷，雲林縣，南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，留意36度高溫。

按照氣象局資訊，上午10時44分台東縣大武已出現37.8度高溫；雲林分場也有36度。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。