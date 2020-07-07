快訊

美國疫情失控 NBA為什麼仍要堅定復賽？

翻艇殉職上兵26歲生日 父親哀傷含淚：我忘了是今天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七縣市超熱！台東恐飆38度 雙北連日高溫轟炸

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局高溫資訊。圖／氣象局提供
氣象局高溫資訊。圖／氣象局提供

中央氣象局對妻縣市發布高溫資訊。受到太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。台北市、新北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷，雲林縣，南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，留意36度高溫。

按照氣象局資訊，上午10時44分台東縣大武已出現37.8度高溫；雲林分場也有36度。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 氣象局

延伸閱讀

夏日兒童熱傷害多 留意這5大要點

熱昏了！4類人當心熱傷害 7撇步保安康

全台高溫炎熱 氣象局針對六縣市發布「高溫橙黃燈號」

熱翻！8縣市高溫亮燈 台東縱谷有機會再飆38度高溫

相關新聞

為什麼我家電費那麼高？新北「節電診所」免費幫你健檢守荷包

剛步入夏天，台灣高溫就屢破紀錄，逼得城市裡的人不得不與冷氣共生，用電量也隨之攀上歷年6月的新高。迎戰吃緊的能源與不斷飆升的氣溫，城市能使出哪些「開源」又「節流」的智慧招式？

七縣市超熱！台東恐飆38度 雙北連日高溫轟炸

中央氣象局對妻縣市發布高溫資訊。受到太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率...

花東離島都沒房？旅遊業者說改「這些地方」CP值爆高

隨著疫情趨緩，加上安心旅遊補助、三倍券接連上路，民眾想出遊的心按奈不住，其中又以花東和離島最為搶手，七、八月一房難求。不...

連2個月歸零後 國籍航空再收航空燃油附加費

國際油價先前走跌，國際航空公司5月及6月的國際線航空燃油附加費都降為零，最近國際油價回升，交通部民航局核定國籍航空公司今...

又要下雨了！吳德榮：今起到周四炎熱不穩 午後對流旺盛

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起到周四太平洋高壓不強，無法壓制大氣不穩定度的...

雨彈來了！午後對流發展旺盛 九縣市大雨特報

中央氣象局針對九縣市發布大雨特報。受到午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今(7)日台灣東北部地區及中部以北山區有局部大雨...

夏日兒童熱傷害多 留意這5大要點

夏日炎炎、氣溫屢創新高，熱傷害的患者也跟著多起來，其中幼童也是容易熱傷害的族群，特別是孩子的體溫調節能力較差，且不太會表...

柯文哲、林佳龍、陳時中搭雙層觀光巴士 推展國內旅遊

新冠肺炎疫情趨緩，也是國內解封滿月之際，台北市長柯文哲、交通部長林佳龍與衛福部長陳時中，上午一同搭乘台北雙層觀光巴士，遊...

高雄環保局：今明兩天空氣好注意驟雨

昨天是24節氣中的「小暑」，炎夏高溫難耐，防曬工夫不可少。酷熱天氣下，空氣品質還不錯，高雄市環保局說，今明兩天是偏南風為...

回收場起火案件 環保署：七成為室外火種及電器因素

環保署去年6月開始列管2357家回收處理業，並做環保及消防聯合訪視，依據回收場火警事件通報，已從去年上半年的19件降為下...

多方比較更易做錯決定 陽明科研成果登國際期刊

俗話說貨比三家不吃虧，生活中大小決定也是比較後的結果，但陽明大學神經科學研究所副教授吳仕煒發現，「比較」是造成大腦錯估機...

「不造成汙染」環署推綠色旅遊

新冠肺炎疫情趨緩，國旅人潮大爆發，不僅暑假一「房」難求，景點周邊也恐會塞車。環保署長張子敬昨在苗栗宣布，將力推讓旅遊「綠...

熱門新聞

輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

你是41連槓的終結者嗎？威力彩獎號出爐 獎金上看13億

獨／全台首間「美登利壽司」8月開幕 店面、招牌曝光

手刀去買！威力彩狂飆13億 星座專家曝3大星座最有中獎運

一定是你沒買！威力彩又槓龜 週四頭獎上看14.6億

主人撿一窩小鳥回家 拉布拉多瞬間愛上「母性爆發」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。