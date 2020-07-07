夏日兒童熱傷害多 留意這5大要點

夏日炎炎、氣溫屢創新高，熱傷害的患者也跟著多起來，其中幼童也是容易熱傷害的族群，特別是孩子的體溫調節能力較差，且不太會表達自己的感受，一旦發生熱傷害，可能造成嚴重後果。

台南市衛生局提醒家人預防幼童熱傷害的5大要點：

1.嬰幼童應避免於上午10點至下午2點外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡。

2.切勿獨留小孩於車內，保幼3招「下車看後座、鑰匙保管好、留意幼童行程 」。

3.每次下車後開啟後車門，再次檢視後座確認未將幼童遺忘於車內。

4.車子停妥後，養成隨時上鎖的習慣，將鑰匙放至幼童無法取得之處，並教育幼童不可在車內玩耍、躲貓貓。

5.若您的小孩乘娃娃車未按時間到達幼兒園或保姆家時，請教師或保姆電話通知您。

衛生局表示，家長警覺到孩子疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋等症狀，應迅速移開高溫的環境、設法降低體溫（鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並注意意識不清時，不可給予飲水，以最快的速度就醫。