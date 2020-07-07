出遊不必出遠門 北市河濱好好玩陪你一同Fun暑假

迎接暑假到來，小孩要開心、大人也要一同玩樂，不妨到開闊的河濱公園走一走， 北市水利處表示，台北市大佳河濱公園、道南河濱公園恆光橋下及華中河濱公園等三處兒童遊戲場，擁有多項共融式遊樂設施好玩又有趣，而且遊戲場都已經通過場域安全檢驗，提供親子一個安全安心暑假放電的絕佳去處，肯定讓大小朋友玩到不想回家。

大佳河濱共融式遊戲場目前可說是北市最大的河濱共融式遊戲場，場區內多項地景設施，如：鯨魚、章魚和海豚地景等，在暑假陪伴著孩童們遊玩，繽紛明亮的地景，再加上超萌的海洋系列生物主角，讓人彷彿潛進繽紛大海。還可以瘋玩五種特色鞦韆:「親子鞦韆」、「飛盤鞦韆」、「雙人鞦韆」、「坐墊型鞦韆」和一般鞦韆。「雙軌道滑索」這項刺激度高的熱門設施，考驗小朋友的膽量與尖叫指數。

另外，北市水利處加碼推薦大佳河濱公園戲水區，7-8月加碼天天噴水，除了玩沙還可以玩水，戲水區內設有大型圓圈、圓柱和巨型花朵.....等造型的噴水設施，造型可愛又好玩，且完全免費使用。暑假期間，大佳兒童戲水區則加碼開放平日場次，7月至8月天天都可以玩水，噴水時間為每日上午10：00~10：40、11：00~11：40、15：00~18：00！

位於景美溪右岸道南河濱公園恆光橋下游的河濱共融式遊戲場，占地4,364平方公尺，橋下及下游有廣場空間與遊戲場融合，不論是溜冰、跳舞、或是鋪地墊野餐，都是最佳地點!遊戲場的上游處及下游處，都有乘涼礦車休憩區，小礦車座椅和圓形座椅區，可推入輪椅，和家人一起談天說地，享受陽光的休閒時光；「淘沙桌」也有特別的設計，淘沙桌的沙可藉著水流連接至沙坑，使玩沙多了不同的樂趣。另外，原本的沙坑面積也再擴大，讓更多的小朋友可以玩沙玩得盡興。

華中河濱公園遊戲場位在位在華中橋下游側，是一座以「音樂」為主題的共融式遊戲場，規劃不同音樂性質的遊樂設施，除了可供身心障礙小朋友一起使用的磨石子溜滑梯、鞦韆、攀岩牆、攀爬繩索等，藉由攀爬，鍛鍊孩童的平衡感跟手眼協調的能力，以增進綜合感覺統合。另外還有音樂遊具(敲擊鼓、鐵琴、音樂沙鈴)，藉由拍打或敲擊發出樂音，啟發孩童的演出及節奏的能力，讓不同需求的孩子都可以擁有運動休閒遊憩場所。

除了精采好玩的遊戲場外，透過長達112公里河濱自行車道，串聯全市28個河濱公園，水利處依各區域特性規劃六大主題河濱公園，分別為以親子親水為主題的河濱公園─大佳及美堤，以愛情為主題-成美左右岸河濱公園，以露營為主題─華中河濱公園，以濕地營造生態導覽為主題─社子島濕地，以花海拍婚紗為主題─古亭河濱公園，以人文歷史寺廟旅遊為主題─關渡、大稻埕，形塑視野寬廣、景觀特殊、生態多樣化、多元休憩活動的優質場所，闔家大小也可以至自行車租借站租借單車，一同騎著單車暢遊精采好玩的河濱公園。