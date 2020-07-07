花東離島都沒房？旅遊業者說改「這些地方」CP值爆高

隨著疫情趨緩，加上安心旅遊補助、三倍券接連上路，民眾想出遊的心按奈不住，其中又以花東和離島最為搶手，七、八月一房難求。不過其實國內還有許多高CP值城市，如台北、新北；若真想去熱門景點也無妨，業者說，只要挑選距離景區較遠的郊區住房，同樣訂得到。

旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南說，只要不是景點中心，基本上都還會有空房。普遍來講，非景區假日住宿約六七成，平日一、兩成。以現在熱門的墾丁來說，距離墾丁大街不到5分鐘的路程訂房率僅兩成，民眾出遊時不需要過度集中在景點周圍住宿，反而可以擴散到景點中心旁的蛋黃區，或是郊區。

張榮南說，國旅的整體性要靠政府炒熱，郊區型旅館，以及都市型旅館仍無顯著提升，猛爆性旅遊帶來的主要人潮都集中在景點圈內，建議政府可以多加呼籲，讓國旅遊客分散到各地。

正安旅行社董事長吳碧蓮說，台北市是最大旅遊出發地，散布到各縣市跟離島遊玩，在外縣市訂房率很滿的情況下，建議「台北人在台北度假」，或是不要拉那麼遠去新北、基隆玩也不錯。

吳碧蓮舉例，台北人或新北人可以去基隆找一間飯店，窗外看出去就是無敵海景，晚上去基隆廟口吃飯享受台灣道地小吃，隔天再去逛逛八斗子、海博館甚至延伸到北海岸；留在台北的話可找一個自己喜歡、設施比較多的酒店，盡情度假、吃美食，「在裡面看書都是一種享受」。

根據易遊網訂房銷售數據來看，結算6月國人入住的間夜同比成長已超過兩倍，其中以宜花東、墾丁、南投、離島等渡假地區成長最高，雙北市區的間夜成長雖然超過50%，但過往以商務客或入境客為主的市區飯店，目前國人旅客平均大約只佔一到兩成，還有八成以上的缺口需要填補。

為推廣雙北飯店的銷售，易遊網就推出「雙北宅渡假」飯店優惠專案，超過30間雙北星級飯店可住滿24小時，另加碼贈兒童免費住或免費升等好康，活動上線後，此專案也帶動三成買氣成長。如君品酒店每晚含稅3300元起、凱旋酒店每晚含稅2056元起、台北福華大飯店每晚含稅2099元起、台北六福萬怡飯店每晚含稅3499元起等。

雄獅旅行社說，目前正值暑假旅遊旺季，除了離島、花東等熱門觀光景點，北台灣也祭出超值優惠遊程，像是高雄出發的日或三日行程，可入住五星飯店如喜來登、晶華飯店、北投老爺酒店等，以喜來登飯店為例，房價一晚約4500元，現在只要超值價2999元起，不僅能入住高級飯店，還能暢遊熱門IG打卡景點，包括青蛙石天空步道、野柳駱駝峰等，一次輕鬆體驗高級住宿，飽覽山海美景，比出國更享受。

專做國旅的旅行社說，基隆、雙北、桃園、新竹、苗栗詢問度沒那麼高，另外像比較小的縣市，彰化、雲林或是屏東非墾丁地區也沒那麼爆滿，建議交通較為偏遠的景點，發展出結合在地文化體驗活動，另也建議網美景點可以找到永續經營亮點，增加遊客回流性。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，現在東部、離島甚至南部都很熱，中部和北部相對冷清，尤其是北部，民眾可以去思考人太擠反而會造成旅遊品質下降，自己也會玩的很累，「不如以後再去」。在一房難求的強況下，甚至有些價格比去沖繩還貴，若真想去離島可以9月後再出發，同時也可以避開剛解禁衍伸出「假性爆滿」現象。