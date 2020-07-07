快訊

「老大哥正看著你」 龐培歐看香港：1984歐威爾式審查行動

一定聽過的電影音樂：莫利克奈，光影裡的海上鋼琴師

免疫力低下易患帶狀皰疹 醫籲：50歲以上施打疫苗

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
過敏免疫風濕科主任蔡肇基（右）指出，患者皆因免疫力低下引起帶狀皰疹，建議50歲以上的民眾，若有免疫功能較弱的慢性病，可自費施打帶狀皰疹疫苗。圖／亞洲大學附屬醫院提供
過敏免疫風濕科主任蔡肇基（右）指出，患者皆因免疫力低下引起帶狀皰疹，建議50歲以上的民眾，若有免疫功能較弱的慢性病，可自費施打帶狀皰疹疫苗。圖／亞洲大學附屬醫院提供

亞洲大學附屬醫院近來收治多位皮蛇患者，一名85歲老翁因腰痛、左腿出現大面積紅疹水泡，另名65歲男性則是右臉頰莫名腫痛，刷牙漱口時水從右嘴角流下，還有50歲婦人頭痛一周後，左臉開始出現紅色水泡，他們檢查後均確診為罹患帶狀皰疹，經藥物治療後才解除痛苦。

亞大醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基指出，患者皆因免疫力低下引起帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」），許多人小時候得過水痘，即便痊癒後，但引起水痘的「水痘帶狀皰疹病毒」仍潛伏在體內神經節，待人體免疫力變差，即從神經節內活化，並沿著該神經節所發出的神經擴散，引起皮膚及神經症狀。

他說，帶狀皰疹好發於超過50歲、疲勞、睡眠不足和急性感染如重感冒後，以及免疫功能較弱的慢性疾病族群，在發疹前幾天至數周前，身體某側會出現皮膚成串紅疹水泡、異常疼痛、刺癢、灼熱等症狀，在3天至兩周內水泡進入潰瘍階段，此時，容易被細菌感染而造成結痂。

其中，若帶狀皰疹發生於臉部上1/3區域、耳朵或私密處和肛門附近，須特別留意；臉部上1/3區域可能造成結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、葡萄膜炎、青光眼及視力受損等後遺症；在耳朵附近，會導致顏面神經麻痺、眩暈、耳鳴，聽力受損等情況。若長在私密處附近，會因膀胱、肛門無法放鬆，影響大小便控制。

蔡肇基提醒，若能早期在72小時內確診，並投予抗病毒特效藥，可以有效抑制病毒增殖、減輕神經痛，有助縮短病程；建議50歲以上的民眾，若有免疫功能較弱的慢性病，可自費施打一劑帶狀皰疹疫苗，能有效降低未來患病機率。

患者 耳朵 慢性病

延伸閱讀

夏天不建議洗冷水澡！醫：洗完做這事爽一時卻更傷身

研究：猴子初次染疫 出現短期免疫力

6旬男尿不出來掛急診 醫籲注意早期症狀

熱到昏迷 醫籲留意多步驟來防中暑

相關新聞

又要下雨了！吳德榮：今起到周四炎熱不穩 午後對流旺盛

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起到周四太平洋高壓不強，無法壓制大氣不穩定度的...

高雄環保局：今明兩天空氣好注意驟雨

昨天是24節氣中的「小暑」，炎夏高溫難耐，防曬工夫不可少。酷熱天氣下，空氣品質還不錯，高雄市環保局說，今明兩天是偏南風為...

回收場起火案件 環保署：七成為室外火種及電器因素

環保署去年6月開始列管2357家回收處理業，並做環保及消防聯合訪視，依據回收場火警事件通報，已從去年上半年的19件降為下...

多方比較更易做錯決定 陽明科研成果登國際期刊

俗話說貨比三家不吃虧，生活中大小決定也是比較後的結果，但陽明大學神經科學研究所副教授吳仕煒發現，「比較」是造成大腦錯估機...

「不造成汙染」環署推綠色旅遊

新冠肺炎疫情趨緩，國旅人潮大爆發，不僅暑假一「房」難求，景點周邊也恐會塞車。環保署長張子敬昨在苗栗宣布，將力推讓旅遊「綠...

安心旅遊熱…學者籲滾動檢討 補助維持到淡季

安心旅遊補助七月上路，暑假國旅「旺上加旺」，不僅導致民怨訂不到房，國旅品質也下滑。學者認為，一開始疫情難估，政府部門為了...

暑假一房難求 安心旅遊惹怨

安心旅遊補助七月已上路，緊接著振興三倍券月中上路，加上不少縣市推加碼優惠，近來愈來愈多民眾抱怨，暑假原本就是不好訂房的國...

蘇花改最低速限50 「路隊長」竟開46…接首張罰單

宜蘭警方7月1日起針對蘇花改最低速限開始執法，4日下午3時17分於南下134.5公里觀音隧道，經員警以手持式雷射測速槍測...

健康你我他／醫師解迷思 母親接受打胰島素

外公有高血壓，外婆是糖尿病，母親60歲即被高血壓和糖尿病纏身，甩不掉的遺傳疾病。她的身體出現多飲、多食、多尿症狀，立即求...

長期口臭 口腔健康亮紅燈

如果長期有口臭，口腔健康恐已亮紅燈。人的消化系統從口腔到腸胃道都充滿細菌，這些細菌跟人體共生，容易產生牙周病或蛀牙，其他...

B肝帶原沒追蹤…突見肝腫瘤

65歲林先生B型肝炎帶原超過30年，但過往並無定期追蹤檢查，近來因食欲愈來愈差，因此就醫接受腹部超音波檢查，發現有一顆約...

健康主題／洗完澡喝冰水 傷血管更傷免疫力

沒本錢千萬別隨意沖冷水澡！台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師蕭成儀呼籲，每年皆有民眾因沖冷水澡引發心肌梗塞送醫，建議洗...

熱門新聞

輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

你是41連槓的終結者嗎？威力彩獎號出爐 獎金上看13億

獨／全台首間「美登利壽司」8月開幕 店面、招牌曝光

手刀去買！威力彩狂飆13億 星座專家曝3大星座最有中獎運

一定是你沒買！威力彩又槓龜 週四頭獎上看14.6億

主人撿一窩小鳥回家 拉布拉多瞬間愛上「母性爆發」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。