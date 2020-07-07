免疫力低下易患帶狀皰疹 醫籲：50歲以上施打疫苗

亞洲大學附屬醫院近來收治多位皮蛇患者，一名85歲老翁因腰痛、左腿出現大面積紅疹水泡，另名65歲男性則是右臉頰莫名腫痛，刷牙漱口時水從右嘴角流下，還有50歲婦人頭痛一周後，左臉開始出現紅色水泡，他們檢查後均確診為罹患帶狀皰疹，經藥物治療後才解除痛苦。

亞大醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基指出，患者皆因免疫力低下引起帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」），許多人小時候得過水痘，即便痊癒後，但引起水痘的「水痘帶狀皰疹病毒」仍潛伏在體內神經節，待人體免疫力變差，即從神經節內活化，並沿著該神經節所發出的神經擴散，引起皮膚及神經症狀。

他說，帶狀皰疹好發於超過50歲、疲勞、睡眠不足和急性感染如重感冒後，以及免疫功能較弱的慢性疾病族群，在發疹前幾天至數周前，身體某側會出現皮膚成串紅疹水泡、異常疼痛、刺癢、灼熱等症狀，在3天至兩周內水泡進入潰瘍階段，此時，容易被細菌感染而造成結痂。

其中，若帶狀皰疹發生於臉部上1/3區域、耳朵或私密處和肛門附近，須特別留意；臉部上1/3區域可能造成結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、葡萄膜炎、青光眼及視力受損等後遺症；在耳朵附近，會導致顏面神經麻痺、眩暈、耳鳴，聽力受損等情況。若長在私密處附近，會因膀胱、肛門無法放鬆，影響大小便控制。

蔡肇基提醒，若能早期在72小時內確診，並投予抗病毒特效藥，可以有效抑制病毒增殖、減輕神經痛，有助縮短病程；建議50歲以上的民眾，若有免疫功能較弱的慢性病，可自費施打一劑帶狀皰疹疫苗，能有效降低未來患病機率。