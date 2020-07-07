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盧秀燕向中央示警 中市居家檢疫暴增到1800人

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市長盧秀燕指出，大解封後居家檢疫人數爆漲。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕指出，大解封後居家檢疫人數爆漲。記者陳秋雲/攝影

台中市政府今天召開市政會議，市長盧秀燕指出，自從6月7日中央宣布大解封後，台中市的居家檢疫不減反暴增，她認為中央應檢視目前入境人數是否應減量，避免造成地方防疫過大壓力。

盧秀燕說，一個月來，台中市居家檢疫人數從1100多人飆到1811人，目前在全國居第一位。她表示，疫情緩緩中央才宣布大解封，但居家檢疫人數不減反增，雖然市府相關人員不敢懈怠，但是人數遽增壓力仍在。

盧秀燕也向中央示警，目前入境人數是否太多，造成地方防疫壓力。她強調，國人當然有回國的權利，但中央審核與開放，應考量地方防疫人力。

她也擔心居家檢疫人數爆增，地方可能有破口，要求衛生、民政等相關單位不要放鬆，仍依防疫SOP執行。

台中市政府受理擴大紓困方案，採取盡量通融的原則，收件近七萬件，通過率99.81%，發出5.7億元，經費已陸續位。

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