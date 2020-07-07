又要下雨了！吳德榮：今起到周四炎熱不穩 午後對流旺盛

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起到周四太平洋高壓不強，無法壓制大氣不穩定度的釋放。另清晨上午間中南部有局部短暫降雨，午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防劇烈天氣。

吳德榮說，昨天最高溫出現在東部（台東金峰）38.1度；其他各地區的最高溫：北部（台北社子）36.3度、中部（雲林分場）35.9度、南部（高雄月眉）34.8度。昨晨上午中南部零星降雨，午後山區有局部雷陣雨，部分平地受影響。

吳德榮說，今晨西南風與陸風輻合作用增強，中南部已有明顯降雨。截至上午5時各地區平地最低溫大約在24、25度。

吳德榮說根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬及氣象局最新地面預測圖顯示，今天至周四太平洋高壓並不強，其中心離台甚遠，台灣位處低層太平洋高壓的西緣，盛行偏暖濕的南風及西南風；中層則有太平洋高壓脊向西延伸至台灣。

吳德榮說，因太平洋高壓脊的沉降增溫，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、白天高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。今各地區最高溫大約在35、36度左右，地理環境較特殊的地點，仍有升至37、38度左右的機率。各地區氣溫：北部25至37度、中部24至36度、南部25至35度、東部24至37度。

吳德榮表示，由於太平洋高壓不強，無法壓制大氣不穩定度的釋放；清晨上午間中南部有局部短暫降雨，午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防劇烈天氣（雷擊、強風及瞬間強降雨）。

吳德榮說，周五至下周一西南風水氣減少，不穩定度略降；清晨上午西南部少量降雨，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響，仍有較大雨勢，應注意。各地天氣晴朗、白天依然炎熱。