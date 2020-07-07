多方比較更易做錯決定 陽明科研成果登國際期刊

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
吳仕煒副教授（中）利用fMRI發現大腦估算機率的神經基礎，研究成果登上國際期刊PLoS Biology。圖／陽明大學提供
吳仕煒副教授（中）利用fMRI發現大腦估算機率的神經基礎，研究成果登上國際期刊PLoS Biology。圖／陽明大學提供

俗話說貨比三家不吃虧，生活中大小決定也是比較後的結果，但陽明大學神經科學研究所副教授吳仕煒發現，「比較」是造成大腦錯估機率的關鍵因素。他們首度發現大腦對於不確定事件的機率評估，會因比較的心理而容易受到情境影響，造成不是過度高估，就是過度低估機率的情形，也因此導致錯誤決策。這項成果刊登於國際期刊PLoS Biology。

吳仕煒和他的指導學生林瑋翔透過一系列樂透彩券實驗，並結合功能性磁振腦造影和神經計算模型，為機率評估找到相關的腦神經機制。參加實驗的34名受試者在玩樂透彩券的同時，透過磁振造影紀錄大腦活動。受試者在實驗過程中會碰到六張彩券，分別有10％、50％、90％三種中獎機率，在受試者只能透過不斷玩彩券的方式來估算中獎機率。

吳仕煒指出，即便某張彩券真實中獎機率是50％，但受試者會因為短時間內經歷較多10％低中獎機率彩券，傾向高估真實彩券的中獎機率，反之經歷較多90％高中獎機率彩券時，會傾向低估中獎機率。這種影響大腦做出機率評估的「情境效應」，只有當中獎與否最難預測時，例如50％中獎機率的彩券，人們愈容易陷入比較的泥沼中形成誤判。

陽明大學也說，該研究團隊透過功能性磁振造影發現，大腦中的腹內側前額葉皮質、腹前扣帶迴皮質、右側頂葉內側溝，是受到情境效應影響最顯著的腦區。研究團隊利用機器學習的分析方法，發現這三個腦區的活動能準確預測不同決策者在機率評估中，受情境影響程度的個別差異。

吳仕煒表示，大腦雖然是非常強大的計算機器，但其中的一項不完美，在於容易被情境所操弄。他說，情境之所以有影響力，在於兩個關鍵因素．一是不確定性，另一個是比較。當我們對於某件事情是否會發生的不確定愈高時，大腦愈容易受到情境影響，以至於做出高估或低估其發生可能性的評估。除了對日常決策會有影響外，這對許多需仰賴機率或風險評估的行業和公共政策，也會有明顯的影響。

彩券 樂透

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