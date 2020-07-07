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安心旅遊熱…學者籲滾動檢討 補助維持到淡季

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北報導
屏東墾丁南灣路段只要遇上連假，幾乎從早到晚塞爆。圖／聯合報系資料照片
屏東墾丁南灣路段只要遇上連假，幾乎從早到晚塞爆。圖／聯合報系資料照片

安心旅遊補助七月上路，暑假國旅「旺上加旺」，不僅導致民怨訂不到房，國旅品質也下滑。學者認為，一開始疫情難估，政府部門為了拚國旅，推補助可理解，但補助應該滾動式檢討，包括補助項目、縣市、時間等；也有學者認為，補助應盡量維持到淡季，才能真正有效的刺激國旅。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，補助策略應要有滾動式檢討的空間，例如離島人氣旺，是不是應做調整？像是縮短補助時間等；又或請十三個風管處各推特色景點、遊程，不然民眾老是集中在特定景點，人潮塞爆，旅遊品質自然下滑。

劉喜臨直言，政府也兩難，希望在疫情期間，透過補助把客人引出來，但接下來應要思考淡季時再把人潮引出來一次；另近來國旅爆發，很大部分原因是民眾無法出境旅遊，政府應思考怎樣再創下一波國旅人潮，而不僅只是原有國旅板塊的移動。

世新大學觀光系副教授陳家瑜則認為，這次因政府擔心產業蕭條嚴重，國旅補助不分平日假日，但因為剛好遇上暑假出遊旺季，確實聽到不少旅遊業者反映假日太過擁擠，甚至房價飆漲的情況，後續中小學放暑假後，亂象恐更多。

但陳家瑜認為，暑假過後，若國外旅遊還無法開放，可能還是有機會有一波國旅旺季，但為了維持旅遊品質，建議例如連假的補助應暫停，盡量維持在淡季補助國旅，才能真正有效刺激國旅。

國旅補助 疫情 世新大學

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