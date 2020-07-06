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回味台灣鐵道百年記憶 鐵道部園區重現消失的鐵道旅館

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
鐵道部園區重現台灣鐵道旅館用餐環境。記者陳宛茜/攝影
鐵道部園區重現台灣鐵道旅館用餐環境。記者陳宛茜/攝影

歷經15年整修，國立台灣博物館鐵道部園區7日正式對外開放，邀民眾回味百年鐵道回憶。火車迷可以坐進1970年代設有「叫人燈」的莒光號豪華車廂、聆聽不同年代車站的廣播與到站音樂，還可以品嘗一世紀前鐵道旅館的菜色。園區內還有由台灣總督府設計師森山松之助親手設計的八角樓男廁，以及深藏於防空洞之中、因應國共內戰設置的戰情指揮中心，讓觀眾感受政權更迭的歷史氛圍。

鐵道部園區今舉行開幕典禮，蔡英文總統、文化部長李永得、交通部長林佳龍均出席。蔡英文致詞時表示，此地是台灣近代史起點之一，從1884年建造台北機器局開始，是工業科技和鐵道發展的發源地，歷經政權的更迭，見證百年台灣歷史的發展。她特別感謝匠師、建築師的辛苦修復，並邀請匠師們起立接受掌聲。林佳龍則說，鐵道是現代化的指標，也是串連台灣意識的基礎建設。

李永得表示，鐵道部園區是台灣文化資產保存利用重要的里程碑，其所代表的台灣博物館系統位於台北市中心，象徵國家對文化的重視，同時透過這些博物館，讓國外友人更在步行範圍內，就可以了解台灣的生物、歷史等多元文化。

鐵道部園區為「台灣博物館系統」四大館舍之一，座落於台北舊城北門外。其前身為日據時代鐵道部、戰後台鐵總局的本部，作為台灣鐵路營運總部達70年。2007年指定為國定古蹟「台灣總督府交通局鐵道部」，由台博館負責修復為博物館。

鐵道部園區內的古蹟包含鐵道部廳舍、八角樓、電源室、食堂、工務室、戰時指揮中心等六座建物，另有市定古蹟「清代機器局遺構」的東側圍牆及石板道，濃縮清、日據與國民政府三朝歷史記憶。

鐵道部園區除了兩大常設展「鐵道文化常設展」及「園區歷史暨古蹟修復常設展外」，開幕首展「異論現代：1935台灣博覽會」及「台灣鐵道旅館」，帶領觀眾重返台灣史上最大型活動「台灣博覽會」，並體驗台灣第一座西式旅館「台灣鐵道旅館」的輝煌氣派。

鐵道部園區内的食堂模擬台灣鐵道旅館的菜色。記者陳宛茜/攝影
鐵道部園區内的食堂模擬台灣鐵道旅館的菜色。記者陳宛茜/攝影
台灣鐵道旅館模型。記者陳宛茜/攝影
台灣鐵道旅館模型。記者陳宛茜/攝影

鐵道 博物館 國定古蹟

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