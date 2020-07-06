回家了！越南撤僑班機明桃機起飛 將從台灣接回240人
台灣有越南國籍來台人數已近40萬(包含工作及婚嫁)，今年有鑑於新冠肺炎影響，為了防疫，各國政府對於邊境管制皆採最嚴格管理方式，使得許多急需返國之越南人滯台未歸。在越南政府與駐台北越南經濟文化辦事處安排下，將孕婦、到期勞工、學生及受傷勞工等共計240名，明日(7日)上午12點25分在桃園機場起飛。
越捷航空台灣總代理、金遠東國際旅行社表示，越南政府為接回國人，將派出越捷航空一架機型為A321來台，該機型最多可容納240個機位。截至7月6日，已完成開票共計為240名，其中外籍勞工有159位，包含孕婦佔105位、合約到期及職業災害受傷等等）、學生佔有41位，來台探親共28位、來台旅遊共12位。
金遠東國際旅行社表示，越捷航空為配合防疫措施，這次撤僑班機的機票中，已包含一瓶水、一份點心、一片口罩和一套防護衣。另外，口罩及防護衣皆會於候機室分發，讓乘客穿上後再一一登機，期望此航程皆無發生任何感染情事。
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