環保署允諾改善清潔隊員福利 籲尋找合法用地設隊部

全台有3萬4千多名清潔隊員，負責每天2萬6千多公噸家戶生活垃圾及回收工作。環保署長張子敬今天參訪桃園市新屋區清潔隊部，承諾將繼續改善全台清潔隊福利，並希望各縣市清潔隊部可盡快尋找合法用地，改善隊部環境。

新屋區清潔隊部目前所在新址，是環保署副署長沈志修擔任桃園市環保局長時爭取。沈志修表示，新屋區清潔隊部選在農博園區落腳，是要示範農業廢棄物處理、家具再生等再利用。

桃園市環保局長呂理德表示，新屋清潔隊部改善最容易發生異味的資收貯存場，讓清潔隊扭轉過去不受歡迎的「鄰避設施」形象。目前正在從新屋隊部出發，結合周邊「海客」人文風情，設立獨特的環教場所，日前推出在基地露營的體驗活動，已經獲民眾秒殺踴躍報名。

張子敬表示，目前許多縣市的清潔隊部位在橋梁下、堤防外，不夠舒適，甚至可能違法，環保署提供經費，希望各縣市效法新屋經驗，盡快另尋合法用地，並改善隊部環境。

行政院院長蘇貞昌去年八月要求環保署，落實清潔人員作業期間的照護工作。環保署開始辦理「好穿、好洗、好安全、好行、好住」等清潔隊員福利，提供每人1萬元POLO衫、工作褲、透溼防水外套與長褲多功能時尚工作服裝。另為減少清潔同仁在從事資收分類作業時，手被割傷或腳被重物壓到，也花費1億141萬元購置防穿刺手套及安全鞋。

環保署已編列5489萬元，購置166座浴廁設施及308部洗衣機，讓清潔隊員乾乾淨淨回家。另預計109年底前花費11.4億元汰換老舊垃圾車120輛、老舊資源回收車150輛及121部特種機具工作。今年也補助2718萬元，改善29處清潔隊環保設施。