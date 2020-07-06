7月6日國際接吻日 當心「它」是愛情考驗和健康隱憂

7月6日是國際接吻日，牙醫師表示，人的消化系統從口腔到腸胃道都充滿細菌，這些細菌跟人體共生，接吻不會傳染牙周病或蛀牙。只是如果口腔很臭，除了考驗愛情，也要警覺口腔健康恐已亮紅燈，另外糖尿病、肝腎病變、鼻竇炎也可能引起口臭。

台灣牙科健康照護協會常務監事賴弘明表示，口腔內最少有700種細菌，數量高達數百億隻，不同人的口腔各有菌相，細菌到了其他人口中，也不一定能夠存活，因此不需擔心接吻會傳染牙周病或蛀牙。但如果發現對方有口臭，其實就要警覺，可能是口腔健康可能亮紅燈。

衛生福利部雙和醫院牙科部主任黄茂栓表示，口腔異味的來源有很多，最單純的是有食物殘渣沒有清潔乾淨。也可能是蛀牙沒有填補，窩洞裡藏污納垢，或是牙周病的牙齦發炎。另外，如果口中有固定式假牙，如果每個牙弓的清潔沒有到位，假牙縫藏污納垢，也會有異味產生。

另外，糖尿病或腎病變沒有控制好，新陳代謝不正常，某些代謝廢物過多，也會引起口臭。鼻竇炎等上呼吸道的發炎， 細菌以及發炎反應分泌物，也會引起口臭。

賴弘明表示，唾液腺正常分泌唾液，可以一直潤洗口腔，讓細菌濃度不會太高，但如果嘴巴比較乾，口臭就會變明顯，這也是為什麼人早上起來，口臭會比較明顯，但講話、吞嚥之後，口臭就消失了。如果有服用抗組織胺，副作用會影響到唾液較少，像乾眼症、口乾症這類自體免疫疾病，或是做過口腔放射治療，也會影響唾腺功能，使唾液變少。

黄茂栓表示，有口臭，漱口水或口氣清新噴霧只是暫時遮蓋味道，並不能解決根本問題。建議先找牙科醫師確認有無蛀牙或牙周疾病、牙齒或假牙清潔方式是否正確，或是可能有其他疾病。