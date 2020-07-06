28歲女未婚卻乳濕了內衣 醫師：罹患高泌乳激素血症

一位28歲未婚女性，半年來月經只來兩次，甚至發現雙乳有分泌乳汁現象，從婦產科轉診到陳代謝科才找出真相，澄清醫院中港院區新陳代謝科醫師黃怡文抽血檢查她的泌乳激素濃度，發現竟高出正常值12倍，進一步又查出她的腦下垂體有一顆1.2公分的巨泌乳素瘤，原來是罹患「高泌乳激素血症」。

黃怡文說，這位女患者已有結婚對象，但近半年來深受生理期不規和雙乳分泌乳汁困擾，不但不敢向男友啟口，也以為自己是生了難症，遲遲不敢訂出婚期；經求診婦產科確認不是婦科方面的疾病後，才轉診到新陳代謝科。

黃怡文說，經抽血檢查泌乳激素的濃度，發現患者的泌乳激素濃度是正常者的12倍，確診為典型的高泌乳激素血症；這麼高的濃度可能還有病源頭，於是立刻安排了腦部的核磁共振造影，發現腦下垂體有一顆1.2公分的巨泌乳素瘤，是這顆巨泌乳素瘤導致泌乳激素的濃度遽升。

她說，高泌乳激素血症前期會生理期不規則呈現，當泌乳激素濃度飆高到300 ng/ml以上，可能會出現「乳漏」情形，通常雙乳會分泌乳汁，浸濕內衣很不舒適，更因沒生孩子竟能分泌乳汁，增加病人的恐慌感，擔心是乳房出了什麼問題。

其實高泌乳激素血症並不是罕見疾病，更不是惡性疾病。尤其，若核磁共振沒有看到巨泌乳素瘤，且泌乳激素只是輕度升高的患者，甚至不見得需要治療。如果需要處理，後續也以吃藥並門診追蹤即可。

高泌乳素血症是年輕女性常見的腦下垂體疾病，在未經篩選的正常人當中，約0.4%有高泌乳激素血症。原發性無月經病患中，約10%∼25%存在高泌乳激素血症，而在無月經伴有乳漏的病患中，則高泌乳激素血症高達75%。

黃怡文指出，高泌乳激素血症的患者，通常以月經異常來表現，除了腦下垂體疾病外，藥物影響、末期腎衰竭、肝硬化、原發性甲狀腺低下、腎上腺功能不足等病患，也有可能出現高泌乳激素血症。