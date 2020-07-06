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中醫治療新冠有成效 三總與中醫藥研究所簽MOU
除了用西醫來治療新冠肺炎，中醫在臨床上治療新冠肺炎也有成效。三軍總醫院感染科、熱帶醫學科與中醫部建立「新冠肺炎患者中西醫共治模式」，採國家中醫藥研究所之《新型冠狀病毒病中醫臨床分期治療指引》治療所收治的11名輕重度患者，發覺成效頗佳，可縮短病毒轉陰與住院時間。
三總今下午與國家中醫藥研究所共同簽署合作備忘錄（MOU）。院長蔡建松說，未來將合作建置「建立中西醫結合精準醫學平台」，除現有新冠肺炎治療外，致力於突破癌症、腦神經退化、心腦血管、過敏免疫風濕、代謝性及感染性疾病的治療瓶頸，期許台灣成為全台中西醫整合的領導者。
三總中醫部主任黃怡嘉表示，團隊以國家中醫藥研究所的「新冠肺炎病毒中醫臨床分期治療指引」作為治療，由院內感染科、熱帶醫學科及中醫部合作建立「新冠肺炎中西醫共照模式」對院內所收治的11名新冠肺炎患者進行會診。
由於患者分為危重、中、輕症，個案接受西醫治療日程與改善狀況不同，故經徵詢同意後，11名患者4、5月份陸續加入中醫指引治療。在成效上，發現患者服中藥後症狀改善，不論住院多久，服中藥至連續三採陰解隔離天數約8天，且無藥物不良反應。
黃怡嘉說，在驗證臨床療效後，國家中醫藥研究所著手探討中藥複方水煎劑「台灣清冠一號」作用機轉，證實複方中成分能與新冠病毒之棘蛋白結合，阻斷病毒感染，並抑制細胞激素風暴出現，有如類疫苗的效用。
國家中醫藥研究所所長蘇益彰表示，中醫藥研究所同仁研發效能，比起大學研究單位來得快，因此才會與三總合作進行試驗；希望以新冠肺炎為引信，讓台灣成為全球整合醫學的領導者，三總也能成為全球中醫藥界的前鋒。
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