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一張名片緣分 日籍律師找回在台遺落的父親遺物

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
在台灣出生的75歲日籍律師伊東香保，2年前來台參加學術活動，把父親手作的遺物刺繡小包留在計程車上。幸好手提包裡有張台北城市科大教師陳乃慈的名片，就因為這張名片，遺物終於在2年後失而復得。圖／城市科大提供
在台灣出生的75歲日籍律師伊東香保，2年前來台參加學術活動，把父親手作的遺物刺繡小包留在計程車上。幸好手提包裡有張台北城市科大教師陳乃慈的名片，就因為這張名片，遺物終於在2年後失而復得。圖／城市科大提供

在台灣出生的75歲日籍律師伊東香保，2年前來台參加學術活動，把父親手作的遺物刺繡小包留在計程車上。幸好手提包裡有張台北城市科大教師陳乃慈的名片，就因為這張名片，遺物終於在2年後失而復得。

中央研究院民族研究所2018年6月舉辦「台北昭和町日本家屋聚落群的文史價值」活動，跨海邀請3個灣生家族、共16名日本人來台，城市科大應用外語系副主任陳乃慈和學生蕭博允等人在現場進行中日文接待與導覽工作。

伊東香保和哥哥、妹妹一起來台參加活動，回味父親年輕時在台灣生活的情景，更特地帶著父親於1940年手作的刺繡小包，但活動結束後回到下榻飯店時，才驚覺黑色手提包遺落在計程車上，雖然急忙到派出所報案，但在回日本前仍無下文，她很沮喪和父親遺物失散。

今年6月23日端午節連假前，陳乃慈突然接到台北警廣來電，問她是否認識伊東香保，因為包包中有個人物品與陳乃慈的名片，但遺失物若超過2年仍未領取就須銷毀

聽到要銷毀，陳乃慈立刻透過各種方式聯絡上伊東香保，並取得委託書，6月24日傍晚帶著學生蕭博允到台北警廣領回伊東律師視為最珍貴的遺失物。成功搶救回這個黑色手提包，陳乃慈心中有無限的溫暖，她會好好保管，直到見到伊東香保那一天，再親手物歸原主。

伊東香保也在名為「海峽」的部落格寫了一篇「台灣的電話」網誌，將能夠尋回父親遺物的好消息告知親朋好友，同時感謝代她到警廣領回遺失物的陳乃慈和蕭博允。她也表示，待疫情解禁後，將親自飛到台灣，與父親的包包，以及陳乃慈和蕭博允相會。

在台灣出生的75歲日籍律師伊東香保，2年前來台參加學術活動，把父親手作的遺物刺繡小包留在計程車上。幸好手提包裡有張台北城市科大教師陳乃慈的名片，就因為這張名片，遺物終於在2年後失而復得。圖／城市科大提供
在台灣出生的75歲日籍律師伊東香保，2年前來台參加學術活動，把父親手作的遺物刺繡小包留在計程車上。幸好手提包裡有張台北城市科大教師陳乃慈的名片，就因為這張名片，遺物終於在2年後失而復得。圖／城市科大提供

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