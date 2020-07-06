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影／南投校園沒錢裝冷氣 林明溱籲中央：前瞻撥幾百億

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長林明溱今呼籲中央動用前瞻經費補助全台中小學裝設冷氣。記者賴香珊／攝影
南投縣長林明溱今呼籲中央動用前瞻經費補助全台中小學裝設冷氣。記者賴香珊／攝影

入夏屢飆高溫，教室酷熱不利孩童學習，南投縣長林明溱今在縣務會議關心學生上課情形，呼籲中央動用前瞻經費補助全台中小學裝設冷氣；教育處長陸正威則表示，將研議比照軍人，氣溫達36度以上學生不要上戶外課。

全縣中小學共有169所，學生上課教育若全面裝設冷氣，粗估金額至少要10億元，光算各校頂樓教室就約要3億元，所需經費可觀；中央雖有規劃要全台學校裝設冷氣，但預計要等到114年，以目前高溫來看，緩不濟急。

林明溱說，天氣太熱影響教學，但南投縣財政有限，沒錢幫全縣學校裝冷氣，後續會先調查各校教室需求，像是海拔較高的山區學校，都會區低樓層或頂樓有設太陽能板隔熱等氣溫應該較低的教室就先別裝，以具迫切性的酷暑教室為優先。

林也提到，在中央無法及時挹注經費幫各校裝冷氣解決教室酷熱問題，縣府能做的就是，先詳細了解全縣各國中小敎室實情，並分級列管全縣各校頂樓須裝設冷氣的酷暑教室，之後籌措經費，每年幾千萬元逐步改善。

林明溱也呼籲中央，近年氣溫屢飆破36度，全國學校都盼教室能裝冷氣，而立法院日前通過前瞻預算4200億元，行政院長蘇貞昌應考慮撥個幾百億補助建設學校冷氣設備，改善教室酷熱問題，提高教學環境品質，讓學生好好學習成長。

教育處長陸正威則表示，現階段也難以籌措到頂樓教室裝冷氣的3億元經費，基於各校國三生須準備教育會考升學考高中，建議冷氣裝設先針對各校國三班級，粗估經費約在3500萬元；林則認為，應先依頂樓教室為宜，可再調查研議看看。

另針對「高溫假」議題，現階段則是希望比照軍人出操規定，若是在36度以上的高溫環境，學校體育課等戶外課程就不該在室外進行。

南投縣校園教室多未裝設冷氣，酷熱下只能吊扇、立扇等全開盼降溫。記者賴香珊／攝影
南投縣校園教室多未裝設冷氣，酷熱下只能吊扇、立扇等全開盼降溫。記者賴香珊／攝影

高溫 林明溱

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