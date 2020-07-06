快訊

輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在地食材最美味！生態廚師下鄉教煮 翻轉偏鄉飲食文化

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林斗南鎮農會首度舉辦「稻米文化餐桌計畫」，由生態廚師留安昇以斗南越光米定食為主題，結合鎮內20里在地食材，設計特色菜單。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮農會首度舉辦「稻米文化餐桌計畫」，由生態廚師留安昇以斗南越光米定食為主題，結合鎮內20里在地食材，設計特色菜單。記者陳苡葳／攝影

雲林斗南鎮農會首度舉辦「稻米文化餐桌計畫」，由生態廚師留安昇以斗南越光米定食為主題，結合鎮內20里的在地食材，設計20道特色菜單，透過料理指導農會家政班媽媽烹煮，並將每4道菜進行一場餐桌發表會及食藝交流，讓偏鄉民眾不僅懂種，也深入認識食材「懂煮、懂享食」，翻轉偏鄉飲食文化。

斗南農會表示，每場食藝交流約有60位家政班員參加，今天進行第2場，包括有埤麻里「脆皮台灣牛」、西伯里「在地食蔬佐螺肉」、大東里「視雞不見雞」、靖興里「海陸烏殼綠竹筍」等4道菜發表。

其中「視雞不見雞」，將在地農民飼養的珍珠雞胸肉打成泥，經過濾、蒸熟後再加入雞高湯，成了一碗高營養的「雞豆花」湯料理，大人小孩皆適合品嘗。

北漂近16年的生態廚師留安昇，為了發揮所長、回饋故鄉，此次與斗南鎮農會合作推動該計畫，希望以廚師的身分，做為食材與飲食者之間的媒介，提倡友善環境耕作理念。

留安昇說，每道菜的設計概念以追溯當地所擁有的食材，台灣牛、茴香、小黃瓜、南瓜、絲瓜花等，讓家政媽媽用新作法料理，品嘗有別以往的美食韻味。例如一般料理竹筍，會先將筍殼去除，但筍殼經過烤、煎產生香氣，再入湯熬煮，湯汁即會變得濃郁可口。

實際指導這群媽媽們操作，留安昇說，事前他調整執行架構，要讓邏輯簡單的人也能輕鬆學料理，因此將每道菜「分組」，以每里12人團體分工的方式作菜，最後再組合成一道菜，讓媽媽們不會感覺製成費工、耗時而抗拒學習新料理。

斗南農會預計11月舉行大型餐桌成果發表會，除將集結約500位的家政班員進行食藝交流，也將發表20道料理食譜，透過媽媽們將料理傳承下去，讓下一代了解當地食材的珍貴，更懂得珍惜食用。

「台灣牛」是斗南鎮農會在地生產的金字招牌，埤麻里特別製作「脆皮台灣牛」一菜，呈現台灣牛甘甜肉質、鮮嫩可口的特色。記者陳苡葳／攝影
「台灣牛」是斗南鎮農會在地生產的金字招牌，埤麻里特別製作「脆皮台灣牛」一菜，呈現台灣牛甘甜肉質、鮮嫩可口的特色。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南西伯里選用茴香、南瓜、小黃瓜及絲瓜花等菜製作「在地食蔬佐螺肉」，透過西式手法料理而成。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南西伯里選用茴香、南瓜、小黃瓜及絲瓜花等菜製作「在地食蔬佐螺肉」，透過西式手法料理而成。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮農會每發表4道菜就進行一場餐桌食藝交流，讓偏鄉民眾不僅懂種，也「懂煮、懂享食」，翻轉偏鄉飲食文化。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮農會每發表4道菜就進行一場餐桌食藝交流，讓偏鄉民眾不僅懂種，也「懂煮、懂享食」，翻轉偏鄉飲食文化。記者陳苡葳／攝影

偏鄉

延伸閱讀

台南麻豆農會開設綠色照顧據點 今辦推動示範活動

台灣花卉價格搶救有起色 花卉產地批發價現今回升一倍　

水利會歸國有…砍地方樁腳 國民黨山頭影響大

台南今年芒果超熱銷 大學生沒冷氣吹但開心打工賺外快

相關新聞

熱番薯！吳德榮：有機會達38度 午後慎防劇烈天氣

中央氣象局表示，今、明（６日、７日）兩天，台灣中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，...

一客4800的餐 8分鐘全訂光！不受疫情影響 這些餐廳做了什麼

精緻餐飲與住宿，是發展頂級國旅密不可分的一部份。雖然高檔並不等於高價，但為什麼這些餐廳能在疫情期間，做到讓要價4800元的餐會，開放訂位8分鐘就售罄？

台灣成烤番薯！高溫假放不放？教育局、勞工局各有看法

最近幾天高溫台灣成了「烤番薯」，高雄市教育局四年各級學校「雙機」計畫還在進行中，還沒裝設的學校師生想辦法降溫。勞工界大部...

台灣成烤番薯 「熱傷害」5天近百人次就診

天氣真的好熱！衛福部今日公布統計，昨日熱傷害就診統計14人次，總計截至7月1日至5日止，共91人次。國健署也統計，6月因...

新北市學校超過36度放高溫假？ 教育部回應了

新北市議員陳偉杰日前在議會質詢時提出，由於天氣炎熱，新北是否實施高溫彈性假？新北市長侯友宜昨天也表示，教育部應做統一解釋...

學校放高溫假？ 新北：今函請教育部研議

新北市議員陳偉杰日前在議會提到，高溫是否讓學生高溫假，新北教育局長張明文說，由於需要中央統一規定，地方才能依循，今已函送...

熱翻！8縣市高溫亮燈 台東縱谷有機會再飆38度高溫

中央氣象局表示，天氣高溫炎熱及西南風沉降影響，今(6)日白天台東縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市盆地...

火山警報燈號年底上路／北北基宜針對大屯山、龜山島制定防救災計畫

中央氣象局今年初預告規劃火山異常活動警報流程，以紅黃綠3燈號示警，年底上路，大屯山火山群及龜山島為警報目標，台北市、新北...

新北提議放高溫假 黃偉哲酸：太冷是否要放寒流假？

針對新北市提出高溫假的構想，台南市長黃偉哲今天表示，目前教育部已經有計劃在全國各校普設冷氣，「那還需要高溫假嗎？」而且有...

高溫是否停班停課？ 台東縣：請中央統一

最近幾天高溫台灣成了烤番薯，學校是否停班停課及裝設開冷氣議題受關注，台東縣教育處處長林政宏表示，高溫假放不放應由中央統一...

一張圖看下周天氣 氣象局示警：熱熱熱慎防午後雷陣雨

中央氣象局預報，未來一周天氣「熱、熱、熱」，仍是相對炎熱的盛夏型態，民眾要慎防熱傷害，尤其各地午前紫外線指數高，從事戶外...

熱爆！哈士奇公園跑步竟當場倒地 口吐白沫

今天是24節氣的小暑，炎炎夏日室外溫度飆高，飼主帶寵物出遊時也須留意犬貓身體狀況，新北市動保處獸醫師曾奕玲表示，體溫太高...

熱門新聞

輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

熱壞了！台北最高溫何時會超過40度？彭啟明說話了

一張圖看下周天氣 氣象局示警：熱熱熱慎防午後雷陣雨

熱番薯！吳德榮：有機會達38度 午後慎防劇烈天氣

新北市學校超過36度放高溫假？ 教育部回應了

疫情衝擊 北市求職早鳥事難找

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。