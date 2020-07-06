在地食材最美味！生態廚師下鄉教煮 翻轉偏鄉飲食文化

雲林斗南鎮農會首度舉辦「稻米文化餐桌計畫」，由生態廚師留安昇以斗南越光米定食為主題，結合鎮內20里的在地食材，設計20道特色菜單，透過料理指導農會家政班媽媽烹煮，並將每4道菜進行一場餐桌發表會及食藝交流，讓偏鄉民眾不僅懂種，也深入認識食材「懂煮、懂享食」，翻轉偏鄉飲食文化。

斗南農會表示，每場食藝交流約有60位家政班員參加，今天進行第2場，包括有埤麻里「脆皮台灣牛」、西伯里「在地食蔬佐螺肉」、大東里「視雞不見雞」、靖興里「海陸烏殼綠竹筍」等4道菜發表。

其中「視雞不見雞」，將在地農民飼養的珍珠雞胸肉打成泥，經過濾、蒸熟後再加入雞高湯，成了一碗高營養的「雞豆花」湯料理，大人小孩皆適合品嘗。

北漂近16年的生態廚師留安昇，為了發揮所長、回饋故鄉，此次與斗南鎮農會合作推動該計畫，希望以廚師的身分，做為食材與飲食者之間的媒介，提倡友善環境耕作理念。

留安昇說，每道菜的設計概念以追溯當地所擁有的食材，台灣牛、茴香、小黃瓜、南瓜、絲瓜花等，讓家政媽媽用新作法料理，品嘗有別以往的美食韻味。例如一般料理竹筍，會先將筍殼去除，但筍殼經過烤、煎產生香氣，再入湯熬煮，湯汁即會變得濃郁可口。

實際指導這群媽媽們操作，留安昇說，事前他調整執行架構，要讓邏輯簡單的人也能輕鬆學料理，因此將每道菜「分組」，以每里12人團體分工的方式作菜，最後再組合成一道菜，讓媽媽們不會感覺製成費工、耗時而抗拒學習新料理。