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輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

熱爆！哈士奇公園跑步竟當場倒地 口吐白沫

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
寵物出外運動也要注意氣溫並隨時補充水分，避免中暑。圖／新北市動保處提供
寵物出外運動也要注意氣溫並隨時補充水分，避免中暑。圖／新北市動保處提供

今天是24節氣的小暑，炎炎夏日室外溫度飆高，飼主帶寵物出遊時也須留意犬貓身體狀況，新北市動保處獸醫師曾奕玲表示，體溫太高易造成熱緊迫而中暑，除立即補充水分外，症狀嚴重還要施行急救術CPR，避免致死。

曾奕玲指出，犬貓跟人一樣，在高溫、悶熱、密封不透風環境下皆可能中暑，其中，短鼻犬種如巴哥、西施等散熱較困難，而幼犬、老犬、過度肥胖的狗及長毛哈士奇不耐熱，也易中暑。

中暑症狀包含大口喘氣、口吐唾沫、走路搖擺、市區平衡及虛弱等，若出現症狀建議立即補充水分或採取降溫措施；若動物因中暑休克，則要立刻進行CPR以提高存活率。

飼主黃婉婷小姐表示，3年前帶寵物長毛哈士奇可可去公園運動，疑似當時天氣太熱，長毛哈士奇又不耐熱，跑一圈後就當場倒在她面前口吐白沫。

所幸她曾看過動物動保處製作動物CPR影片（https://www.facebook.com/watch/?v=3181018452007064），因此，當場就對可可進行人口呼吸及胸外按摩，恢復呼吸和心跳後，隨即帶到鄰近獸醫院檢查，才讓可可撿回一命。

曾奕玲表示，當犬貓失去呼吸心跳時，要把握黃金3分鐘進行寵物急救術，包含維持呼吸道暢通、檢查寵物呼吸道是否有阻塞、異物移除後才可進行人工呼吸及胸外按壓。

施行人工呼吸時須以口透過鼻孔吹氣給予動物氣體，每次循環吹氣1至2次、每次吹氣1至2秒，並連續胸外按壓7次，直到寵物有心跳並能自主呼吸為止，恢復意識後要即刻送醫檢查。

動保處代理處長楊淑方提醒，寵物CPR基本上適用於所有寵物，但要注意的是，若是體型較小的寵物，其急救方式就如同人類嬰兒一樣，只需用手指按壓，避免壓斷肋骨，而大型犬則與人類的成人相同進行雙手胸外按壓。

動保處表示，夏季高溫屢創新高，為避免寵物中暑應多注意補充水分及適度休息，依動物保護法第5條規定，飼主應提供寵物安全、通風、適當溫度的生活環境，若經勸導仍未改善飼養照護方式，可處3000至1萬5000元罰鍰。

寵物出外運動也要注意氣溫並隨時補充水分，避免中暑。圖／新北市動保處提供
寵物出外運動也要注意氣溫並隨時補充水分，避免中暑。圖／新北市動保處提供
寵物出外運動也要注意氣溫並隨時補充水分，避免中暑。圖／新北市動保處提供
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寵物 中暑 獸醫師

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